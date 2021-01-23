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  • Мурзагулов: «Перед уходом Газизова в «Спартак» сказал ему: «Долго не проработаешь там. Ты совсем не разбираешься в политике и интригах»

Мурзагулов: «Перед уходом Газизова в «Спартак» сказал ему: «Долго не проработаешь там. Ты совсем не разбираешься в политике и интригах»

23 января 2021, 00:07
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, как Шамиль Газизов летом уходил в «Спартак». Он проработал в Москве с июля по декабрь.

– Кстати, про болельщиков. После ухода Газизова многие говорили: «Кому теперь нужна эта «Уфа»? Пускай уже вылетают». Не было обидно, что бренд Газизова стал едва ли не более раскрученным, чем бренд «Уфы»?

– Я даже не думаю спорить с тем, что имя Газизова очень дорого стоит в российском футболе. Это же замечательно. Шамиль – мой близкий товарищ. Мы с ним вместе начинали. Я очень рад, что он смог себе заработать такую кристальную репутацию. То, что я хуже разбираюсь в футболе – очевидно. Скрывать не стану, в день, когда я узнал, что Шамиль уйдет из «Спартака», мы созвонились. Я сказал: «Шамиль, давай домой». Он подумал-подумал и решил вернуться. Сейчас даже его нештатный статус нас устраивает. Его мозги, слова, которые он говорит нашим футболистам, тренерскому штабу, менеджменту, свою роль сыграют и, конечно, мы будем работать лучше.

Хотя я и сейчас считаю, что мы должны быть ощутимо выше 15-го места. Если бы нормально отсудили эти шесть игр, все было бы по-другому. Может, где-то махнули на «Уфу» рукой, увидев, что у нас финансовые проблемы. Но мы всегда говорили, что эти проблемы временные. Да, мы приняли тот факт, что наши спонсоры, которые тратили деньги на футбол, начали тратить деньги на борьбу с ковидом. Мы до сих пор считаем, что это правильно. Ни один игрок слова против не сказал, хотя могли бы. Нас рано начали хоронить. Мы себя еще проявим. Финансирование восстановлено, скоро все вернется на круги своя. А то, что ко мне в мире футбола относятся с меньшим пиететом, чем к Шамилю, я нисколько не сомневаюсь, и это нормально.

– Почему у Газизова не получилось в «Спартаке»?

– Я не считаю, что у него не получилось в «Спартаке». Но то, что его ждет в Москве, я прогнозировал, когда мы вдвоем сидели в моем кабинете, за месяц до его назначения в «Спартак». Шамиль сказал мне, что есть такое предложение. Я сразу набрал руководству республики и рассказал об этом. У нас так положено делать. А потом сказал ему: «Шамиль, ты же долго не проработаешь там». Он спросил: «Почему?». Я ответил: «Ты, может быть, лучше всех в стране разбираешься в футболе, но ты совсем не разбираешься в политике и интригах». Так что, думаю, что только в этом причина его ухода.

К сожалению, я оказался прав, потому что если Шамиль больше меня понимает в футболе, то я лучше его понимаю в политике. И в политике я поизвестней, чем он. Случилось так, как я предсказал. Я не хотел, чтобы так вышло, но ему, наверное, эти шишки тоже надо было набить, надо было попробовать себя на таком уровне. И он увидел, что и там способен на многое. Команда была на первом месте, когда он уходил. Я горжусь им, как человеком, которого породила наша республика. У нас так поставлено, у нас работают дисциплинированные люди, которые должны ночей не спать, но делать свое дело. В этом смысле я очень счастлив, что вся Россия об этом узнала.

  • Газизов сейчас находится на сборах с «Уфой».
  • Официальной должности у Газизова на текущий момент нет.
  • Уфимцы идут в зоне вылета РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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Боцман59rus
1611356629
Мне скажите пожалуйста, а вСпартаке кто нибудь в чем то разбирается?
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Алехсбургер.
1611378525
Махровый башкир.
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САДЫЧОК
1611385943
...Он еще и в футболе не разбирается ! Прихлебатель ! Не нужная структура в футболе !
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SLADE2020
1611391695
Вообще то не мешало бы проверить словечки этого председателя на предмет защиты деловой репутации. А так, можно подумать в Уфе все так чисто и гладко. Да и согласен с тем мнением, что Газизов в футболе далеко не ас. Вот оттуда ноги и растут.
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