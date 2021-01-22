Месси не попал в команду 2020 года по версии FIFA 21. Дэвис, Киммих, Фернандеш – в составе

Игра FIFA 21 презентовала команду из 11 лучших футболистов 2020 года. В ней не оказалось форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Символическая сборная 2020 года по версии FIFA 2021.
Мануэль Нойер («Бавария»);
Альфонсо Дэвис («Бавария»);
Серхио Рамос («Реал»);
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
Кевин Де Брeйне («Манчестер Сити»);
Йозуа Киммих («Бавария»);
Криштиану Роналду («Ювентус»);
Роберт Левандовски («Бавария»);
Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»).
Источник: ютуб-канал EA SPORTS FIFA