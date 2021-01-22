Месси не попал в команду 2020 года по версии FIFA 21. Дэвис, Киммих, Фернандеш – в составе

Игра FIFA 21 презентовала команду из 11 лучших футболистов 2020 года. В ней не оказалось форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Символическая сборная 2020 года по версии FIFA 2021.

Мануэль Нойер («Бавария»);

Альфонсо Дэвис («Бавария»);

Серхио Рамос («Реал»);

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

Кевин Де Брeйне («Манчестер Сити»);

Йозуа Киммих («Бавария»);

Криштиану Роналду («Ювентус»);

Роберт Левандовски («Бавария»);

Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»).