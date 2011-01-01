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    Месси не попал в команду 2020 года по версии FIFA 21. Дэвис, Киммих, Фернандеш – в составе

    Игра FIFA 21 презентовала команду из 11 лучших футболистов 2020 года. В ней не оказалось форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    Символическая сборная 2020 года по версии FIFA 2021.

    Мануэль Нойер («Бавария»);

    Альфонсо Дэвис («Бавария»);

    Серхио Рамос («Реал»);

    Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

    Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»);

    Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

    Кевин Де Брeйне («Манчестер Сити»);

    Йозуа Киммих («Бавария»);

    Криштиану Роналду («Ювентус»);

    Роберт Левандовски («Бавария»);

    Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал EA SPORTS FIFA

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