Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Официально: Щиголев – новый директор академии «Локомотива»

    «Локомотив» объявил о назначении Алексея Щиголева на пост директора клубной академии.

    • В последнее время 48-летний специалист работал в Департаменте подготовки резерва РФС.
    • С 2015 по 2018 год он уже руководил академией московского клуба.
    • В конце декабря пост директора покинул Владимир Кузьмичев.

    «Я рад вернуться в «Локомотив», рад вернуться в Академию клуба. За время работы в РФС в Департаменте подготовки резерва мы наработали большое количество научно-методических материалов и, конечно, постараемся внедрить их и у нас. У РФС большие планы по развитию детско-юношеского футбола – мы и раньше сотрудничали, а теперь это взаимодействие станет плотнее.

    Не хотел бы много говорить, бросаться громкими заявлениями – нам всем нужно сосредоточиться на футболе. Наши команды находятся на очень скромных местах в ЮФЛ, молодежная команда готовится взять старт в Европе уже в марте – вот об этом сегодня нужно вести речь, это имидж клуба. Важно доводить ребят до основной команды, воспитывать в них психологию победителей. Игроки Академии представляют «Локомотив», а значит должны быть лучшими», – сказал Щиголев после назначения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82117
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru