Официально: Щиголев – новый директор академии «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Алексея Щиголева на пост директора клубной академии.

В последнее время 48-летний специалист работал в Департаменте подготовки резерва РФС.

С 2015 по 2018 год он уже руководил академией московского клуба.

В конце декабря пост директора покинул Владимир Кузьмичев.

«Я рад вернуться в «Локомотив», рад вернуться в Академию клуба. За время работы в РФС в Департаменте подготовки резерва мы наработали большое количество научно-методических материалов и, конечно, постараемся внедрить их и у нас. У РФС большие планы по развитию детско-юношеского футбола – мы и раньше сотрудничали, а теперь это взаимодействие станет плотнее.

Не хотел бы много говорить, бросаться громкими заявлениями – нам всем нужно сосредоточиться на футболе. Наши команды находятся на очень скромных местах в ЮФЛ, молодежная команда готовится взять старт в Европе уже в марте – вот об этом сегодня нужно вести речь, это имидж клуба. Важно доводить ребят до основной команды, воспитывать в них психологию победителей. Игроки Академии представляют «Локомотив», а значит должны быть лучшими», – сказал Щиголев после назначения.