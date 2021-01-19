«РФС взял курс на объединение ФНЛ с ПФЛ». Геркус – о снятии кандидатуры с выборов главы ФНЛ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус объяснил, почему отказался от участия в выборах президента ФНЛ.
«Друзья! Вы знаете, что я намеревался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФНЛ и участвовать в выборах.
Была проведена большая подготовительная работа, получено предварительное согласие поддержать меня от 2/3 клубов Лиги, три клуба были готовы выдвинуть мою кандидатуру для официального участия в выборах.
Мною была подготовлена интересная, на мой взгляд, предвыборная программа развития Лиги.
Однако, в минувшую пятницу ситуация резко поменялась. Насколько я понимаю, в РФС возобладал курс на немедленные изменения в профессиональном футболе.
В частности, на изменения формата, количества участников, структуры соревнований. На объединение ФНЛ с ПФЛ и, возможно, с другими лигами. В связи с этим поменялся и настрой в уважаемых мной клубах.
На реализацию этого курса РФС выдвинул своего Генерального секретаря Александра Александровича Алаева. Желаю ему успеха!
Несмотря на то, что я принял решение в этих обстоятельствах не участвовать в выборах, тем не менее, убежден, что идеология и идеи, которые я закладывал в свою программу могут быть использованы для общего блага. Одно другого совершенно не исключает.
Поэтому я представляю ее, как и собирался, всеобщему вниманию. Таким образом выборы, пусть и с понятным финалом, сыграют свою основную роль и станут точкой обсуждения насущных проблем нашего футбола.
Хотел бы поблагодарить всех, кто меня поддерживал за полезные обсуждения, за диалог и поддержку! Спасибо вам большое!» – написал Геркус в телеграме.
С краткой программой Геркуса можно ознакомиться по ссылке.
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