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    «Чертаново» выдвинуло Алаева на пост президента ФНЛ

    Директор «Чертаново» Николай Ларин объявил, что клуб выдвинул генерального секретаря РФС Александра Алаева на пост президента ФНЛ.

    «Мы высоко ценим ту работу, которую Александр Александрович проделал в РФС. Велик его вклад в проведение в нашей стране чемпионата мира по футболу, успехи сборной России, победы в пляжном футболе.

    Это стратег, который умеет решать локальные проблемы и заранее строить реалистичные планы на будущее. Надеемся, нашу кандидатуру поддержат и другие клубы лиги», – сказал Ларин.

    • Алаев работает в РФС с 2007 года.
    • Пост президента ФНЛ остается вакантным с декабря, когда Игорь Ефремов подал в отставку.
    • Выборы нового руководителя лиги состоятся 25 февраля.

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    Источник: Инстаграм «Чертаново»

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