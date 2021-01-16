Гасперини: «Цель Миранчука – обрести стабильность»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал положение в команде полузащитника Алексея Миранчука.

«У него сначала была травма, затем коронавирус – из-за этого он пропустил длительный период. Его характеристики таковы, что он может заменять Иличича.

Цель для Миранчука – обрести стабильность. Я же должен адаптироваться к его характеристикам. Важно то, что он обладает нужной гибкостью», – сказал Гасперини.