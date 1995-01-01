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    Гасперини: «Цель Миранчука – обрести стабильность»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал положение в команде полузащитника Алексея Миранчука.

    «У него сначала была травма, затем коронавирус – из-за этого он пропустил длительный период. Его характеристики таковы, что он может заменять Иличича.

    Цель для Миранчука – обрести стабильность. Я же должен адаптироваться к его характеристикам. Важно то, что он обладает нужной гибкостью», – сказал Гасперини.

    • «Аталанта» купила российского хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
    • Миранчук забил три гола в 11 матчах.

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    Источник: TuttoAtalanta

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