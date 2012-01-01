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    Ибрагимович: «Доннарумма – лучший вратарь мира. Ненормально, что он ни разу не сыграл в ЛЧ»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением об одноклубнике Джанлуиджи Доннарумме.

    «Я решу вопрос с «Миланом» о моем будущем в конце сезона. Пока я чувствую себя в отличной форме, я продолжу играть.

    Доннарумма? Он лучший вратарь в мире. Это ненормально, что он еще ни разу не сыграл в Лиге чемпионов», – приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.

    • Доннарумма – воспитанник «Милана».
    • Он дебютировал в Серии А в 16 лет.
    • Действующий контракт голкипера истекает летом 2021 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твитер Фабрицио Романо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12105

      Garrincha58 14 минут назад

      если он лучший тогда что он делает в Милане? и какие его годы ещё сыграет и не раз

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