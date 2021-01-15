Ибрагимович: «Доннарумма – лучший вратарь мира. Ненормально, что он ни разу не сыграл в ЛЧ»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением об одноклубнике Джанлуиджи Доннарумме.
«Я решу вопрос с «Миланом» о моем будущем в конце сезона. Пока я чувствую себя в отличной форме, я продолжу играть.
Доннарумма? Он лучший вратарь в мире. Это ненормально, что он еще ни разу не сыграл в Лиге чемпионов», – приводит слова Ибрагимовича журналист Фабрицио Романо.
- Доннарумма – воспитанник «Милана».
- Он дебютировал в Серии А в 16 лет.
- Действующий контракт голкипера истекает летом 2021 года.
Источник: твитер Фабрицио Романо