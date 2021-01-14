Покеттино – о победе «ПСЖ» в Суперкубке Франции: «Это только начало»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино прокомментировал победу своей команды над «Марселем» (2:1) в матче за Суперкубок Франции.

«Это только начало. Верю, что со временем мы сможем воплотить в жизнь все мои идеи, а прогресс будет заметным благодаря нашим качествам. У нас мало времени на тренировки, но мои футболисты заслужили этот трофей и признание. Они быстро адаптировались к моим требованиям», – сказал аргентинец.