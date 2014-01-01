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    Покеттино – о победе «ПСЖ» в Суперкубке Франции: «Это только начало»

    Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино прокомментировал победу своей команды над «Марселем» (2:1) в матче за Суперкубок Франции.

    «Это только начало. Верю, что со временем мы сможем воплотить в жизнь все мои идеи, а прогресс будет заметным благодаря нашим качествам. У нас мало времени на тренировки, но мои футболисты заслужили этот трофей и признание. Они быстро адаптировались к моим требованиям», – сказал аргентинец.

    • Это первый трофей в тренерской карьере Покеттино.
    • Он возглавил «ПСЖ» 2 января.
    • Парижане стали десятикратными обладателями Суперкубка Франции.

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    Источник: Goal.com

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