Петреску возглавил турецкий «Кайсериспор». Он хотел тренировать «Спартак» или ЦСКА

Бывший главный тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску возглавил турецкий «Кайсериспор».

Сообщается, что 53-летний Петреску подписал контракт на 1,5 года с возможностью продления еще на один год.

Ранее агент Петреску сообщал о желании тренера вернуться в Россию. Румынский специалист был заинтересован в работе в ЦСКА или «Спартаке».