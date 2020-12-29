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    Петреску возглавил турецкий «Кайсериспор». Он хотел тренировать «Спартак» или ЦСКА

    Бывший главный тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску возглавил турецкий «Кайсериспор».

    Сообщается, что 53-летний Петреску подписал контракт на 1,5 года с возможностью продления еще на один год.

    Ранее агент Петреску сообщал о желании тренера вернуться в Россию. Румынский специалист был заинтересован в работе в ЦСКА или «Спартаке».

    • Петреску тренировал «Кубань» с 2010 по 2012 год. Также он руководил командой в 2016 году.
    • Румынский тренер возглавлял «Динамо» с 2012 по 2014 год.

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    Источник: официальный сайт «Кайсериспора»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1999

      ALEX ML 37 минут назад

      Тедеску на Петреску

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