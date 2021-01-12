Петреску возглавил турецкий «Кайсериспор». Он хотел тренировать «Спартак» или ЦСКА

Бывший главный тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску возглавил турецкий «Кайсериспор».
Сообщается, что 53-летний Петреску подписал контракт на 1,5 года с возможностью продления еще на один год.
Ранее агент Петреску сообщал о желании тренера вернуться в Россию. Румынский специалист был заинтересован в работе в ЦСКА или «Спартаке».
- Петреску тренировал «Кубань» с 2010 по 2012 год. Также он руководил командой в 2016 году.
- Румынский тренер возглавлял «Динамо» с 2012 по 2014 год.
Источник: официальный сайт «Кайсериспора»