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    АПЛ может заменить соперника «Тоттенхэма» на ближайший тур из-за вспышки коронавируса в «Астон Вилле»

    Проведение матча 18-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» находится под вопросом.

    По информации The Athletic, бирмингемская команда по-прежнему не может играть основным составом из-за вспышки коронавируса, поэтому лондонцам могут заменить соперника.

    Есть вероятность, что вместо «Астон Виллы» с «Тоттенхэмом» встретится «Фулхэм». Столичное дерби было запланировано на 30 декабря, но также не состоялось из-за ситуации с COVID-19.

    Ближайший матч команды Жозе Моуринью должен пройти в среду, 13 января, в 23:15 по московскому времени.

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    Источник: The Athletic

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