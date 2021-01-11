АПЛ может заменить соперника «Тоттенхэма» на ближайший тур из-за вспышки коронавируса в «Астон Вилле»

Проведение матча 18-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» находится под вопросом.

По информации The Athletic, бирмингемская команда по-прежнему не может играть основным составом из-за вспышки коронавируса, поэтому лондонцам могут заменить соперника.

Есть вероятность, что вместо «Астон Виллы» с «Тоттенхэмом» встретится «Фулхэм». Столичное дерби было запланировано на 30 декабря, но также не состоялось из-за ситуации с COVID-19.

Ближайший матч команды Жозе Моуринью должен пройти в среду, 13 января, в 23:15 по московскому времени.