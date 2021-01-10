Орлов – о Смолове: «Ходит любуется собой! У него выраженный комплекс Наполеона»

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о нападающем «Локомотива» Федоре Смолове.

– Миранчук никак не может адаптироваться в «Аталанте». Потому что в «Локомотиве» был как все российские футболисты. Как этот Смолов сейчас.

– А что Смолов?

– Он же подавал надежды! Что с ним произошло? Ходит любуется собой! У него выраженный комплекс Наполеона!

– Чувствую, разберут нашу заметку на цитаты.

– Видно же: что-то сделает и идет... А формула успеха сегодня простая: 90 минут как челнок. Туда-обратно! Что для этого нужно?

– Здоровье бычье.

– Физическая подготовленность. Для этого надо вкалывать на тренировках. Нет-нет, наши мастера, российские – они не вкалывают. Себя жалеют!