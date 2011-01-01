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    Орлов – о Смолове: «Ходит любуется собой! У него выраженный комплекс Наполеона»

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о нападающем «Локомотива» Федоре Смолове.

    – Миранчук никак не может адаптироваться в «Аталанте». Потому что в «Локомотиве» был как все российские футболисты. Как этот Смолов сейчас.

    – А что Смолов?

    – Он же подавал надежды! Что с ним произошло? Ходит любуется собой! У него выраженный комплекс Наполеона!

    – Чувствую, разберут нашу заметку на цитаты.

    – Видно же: что-то сделает и идет... А формула успеха сегодня простая: 90 минут как челнок. Туда-обратно! Что для этого нужно?

    – Здоровье бычье.

    – Физическая подготовленность. Для этого надо вкалывать на тренировках. Нет-нет, наши мастера, российские – они не вкалывают. Себя жалеют!

    • В этом сезоне Смолов провел за «Локо» 12 матчей.
    • На его счету три гола и три результативные передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3482

      mopecekca 13 минут назад

      Орлов любуется видео своего кумира

      0
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      Рейтинг: +1461

      Алехсбургер. 13 минут назад

      Причём тут комплекс Наполеона,скорей нарциссизм..?
      Геннадий Сергеевич, у Вас тогда логорея,то бишь словесный понос.

      3
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      Рейтинг: +1460

      almanev 17 минут назад

      У гены опять таблетки закончились?

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