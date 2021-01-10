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  • Орлов – о Смолове: «Ходит любуется собой! У него выраженный комплекс Наполеона»

Орлов – о Смолове: «Ходит любуется собой! У него выраженный комплекс Наполеона»

10 января 2021, 18:12
26

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о нападающем «Локомотива» Федоре Смолове.

– Миранчук никак не может адаптироваться в «Аталанте». Потому что в «Локомотиве» был как все российские футболисты. Как этот Смолов сейчас.

– А что Смолов?

– Он же подавал надежды! Что с ним произошло? Ходит любуется собой! У него выраженный комплекс Наполеона!

– Чувствую, разберут нашу заметку на цитаты.

– Видно же: что-то сделает и идет... А формула успеха сегодня простая: 90 минут как челнок. Туда-обратно! Что для этого нужно?

– Здоровье бычье.

– Физическая подготовленность. Для этого надо вкалывать на тренировках. Нет-нет, наши мастера, российские – они не вкалывают. Себя жалеют!

  • В этом сезоне Смолов провел за «Локо» 12 матчей.
  • На его счету три гола и три результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Орлов Геннадий
Комментарии (26)
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almanev
1610291652
У гены опять таблетки закончились?
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Алехсбургер.
1610291903
Причём тут комплекс Наполеона,скорей нарциссизм..? Геннадий Сергеевич, у Вас тогда логорея,то бишь словесный понос.
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derrik2000
1610294824
Читаю Орлова и радуюсь - жив курилка! )) Хоть не скучно с ним.
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Ганнибал Лектор
1610297300
Тут он прав: российские ногомячисты за редким исключением вполсилы работают на тренировках. Именно отсюда их низкая трансферная стоимость на немецком ресурсе, именно отсюда 4-е места в ЛЧ Зенита и Локомотива, именно отсюда 0-5 от сербов.
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PAREVG.
1610299551
Комментируй свой Зенит. твой бред никого не интересует.
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Guinnesss
1610302605
Гена иди покакай.
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фанат джигурды
1610302753
Смолов, Эдер, Камано- самое лучшее нападение нашего чемпионата. Совсем скоро ещё Джоржик- автор славы Чернова- вернётся, и тогда: вратари, трепещите и падайте ниц!!!
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Рубинище
1610304095
Оговорился немного, но все адекватные смысл поняли. Полное вью с удовольствием почитал. Распиареные дети лимита даже последним командам топ чемпионата не нужны. РПЛ за ватокатание завалил баблом, зачем им теперь футбол, он для них закончился. С Локо контракт закончится, может кто и возьмёт к себе его, но точно не топ5 даже РПЛ
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NewLife
1610314250
Зюба прочитал: "А формула успеха сегодня простая: 90 минут как челнок. Туда-обратно!" и подумал - Орлов, когда ты заткнешся.
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Hektor 84
1610315610
Гена то же самое можно сказать и про шлюбу! Слово в слово.
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