Мактоминей: «Быть капитаном «Манчестер Юнайтед» – нереальный момент. Клуб – вся моя жизнь»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей поделился эмоциями от матча 1/32 финала Кубка Англии против «Уотфорда» (1:0). Шотландец был капитаном и забил решающий гол на пятой минуте.

«Быть капитаном – какой-то нереальный момент. Я с пяти лет в «Манчестер Юнайтед», это вся моя жизнь. Настоящая честь быть капитаном. Благодарен Уле-Гуннару Сульшеру. Нужно делать все возможное на поле. Счастлив выполнять свою работу», – сказал Мактоминей.