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    Мактоминей: «Быть капитаном «Манчестер Юнайтед» – нереальный момент. Клуб – вся моя жизнь»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей поделился эмоциями от матча 1/32 финала Кубка Англии против «Уотфорда» (1:0). Шотландец был капитаном и забил решающий гол на пятой минуте.

    «Быть капитаном – какой-то нереальный момент. Я с пяти лет в «Манчестер Юнайтед», это вся моя жизнь. Настоящая честь быть капитаном. Благодарен Уле-Гуннару Сульшеру. Нужно делать все возможное на поле. Счастлив выполнять свою работу», – сказал Мактоминей.

    • Шотландец дебютировал в 1-й команде в 2017 году.
    • Годом позже Мактоминей стал вызываться в сборную.
    • Последние 3 гола за клуб Мактоминей забил в 1-е 5 минут матча.

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1334

      yarik1_78 24 минуты назад

      Таких игроков и не хватает сейчас Юнайтед,остальные только бабла побольше урвать!

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