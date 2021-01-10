Артета – о травме Мартинелли: «Габи весь был в слезах. Все серьезно»

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли получил травму на разминке перед матчем 1/32 финала Кубка Англии против «Ньюкасла» (2:0). О состоянии бразильца рассказал главный тренер Микель Артета.

«Я потрясeн. Я находился в своeм офисе перед игрой, когда ко мне зашeл один из тренеров и сказал, что Габи получил травму, подвернул лодыжку. Я зашeл в медпункт, он был весь в слезах. Выглядит плохо. Ему было очень больно, и мы должны понять, насколько всe серьeзно. Учитывая боль, полагаю, что хороших новостей ждать не приходится», – цитирует испанца «Чемпионат» со ссылкой на ВВС.