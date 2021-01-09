Главные новости дня. Газизов получил за увольнение более 100 миллионов рублей, «Спартак» договорился о трансфере опорника Хендрикса

Мама Титова: «Взяв вину за допинг на себя, Егор прикрыл весь «Спартак». Команда была бы дисквалифицирована».

Матч «Атлетико» – «Атлетик» отменен из-за снегопада.

Агент Миранчука: «В «Аталанте» серьезная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шел».

«Матч ТВ»: Классон отказался продлевать с «Краснодаром» истекающий летом контракт.

Агент Кокорина: «Саша хочет играть за «Спартак» и завоевать титул с командой».

Форвард «Фиорентины» Куаме заинтересовал «Зенит».

«Спартак» подтвердил наличие договоренности о трансфере опорника ПСВ Хендрикса.

Серия А. «Аталанта» разгромила «Беневенто», Миранчук вышел на 88-й минуте.

Бундеслига. «Шальке» победил впервые за год, «Байер» сыграл вничью с «Вердером» и другие результаты.

Гурцкая: «Газизов получил за увольнение из «Спартака» больше 100 миллионов рублей».