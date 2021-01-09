Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Главные новости дня. Газизов получил за увольнение более 100 миллионов рублей, «Спартак» договорился о трансфере опорника Хендрикса

    Мама Титова: «Взяв вину за допинг на себя, Егор прикрыл весь «Спартак». Команда была бы дисквалифицирована».

    Матч «Атлетико» – «Атлетик» отменен из-за снегопада.

    Агент Миранчука: «В «Аталанте» серьезная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шел».

    «Матч ТВ»: Классон отказался продлевать с «Краснодаром» истекающий летом контракт.

    Агент Кокорина: «Саша хочет играть за «Спартак» и завоевать титул с командой».

    Форвард «Фиорентины» Куаме заинтересовал «Зенит».

    «Спартак» подтвердил наличие договоренности о трансфере опорника ПСВ Хендрикса.

    Серия А. «Аталанта» разгромила «Беневенто», Миранчук вышел на 88-й минуте.

    Бундеслига. «Шальке» победил впервые за год, «Байер» сыграл вничью с «Вердером» и другие результаты.

    Гурцкая: «Газизов получил за увольнение из «Спартака» больше 100 миллионов рублей».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.01.2021 23:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81877
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru