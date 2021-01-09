Бундеслига. «Шальке» победил впервые за год, «Байер» сыграл вничью с «Вердером» и другие результаты

«Шальке» победил в Бундеслиге впервые с января 2020 года. Команда дома разгромила участника плей-офф Лиги Европы «Хоффенхайм». Хет-трик оформил Мэттью Хопп, а Амин Арит поучаствовал во всех четырех мячах.

Хопп стал первым американцем, оформившим хет-трик в чемпионате Германии.

Безвыигрышная серия «Шальке» в Бундеслиге составила в итоге 30 матчей, антирекорд (31 матч без побед) не достигнут.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

Байер – Вердер – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Топрак, 52; 1:1 – Шик, 70.

Майнц – Айнтрахт – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Силва, 24 (с пенальти); 0:2 – Силва, 72 (с пенальти).

Унион – Вольфсбург – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Штеффен, 10; 1:1 – Бекер, 29; 2:1 – Андрих, 52; 2:2 – Вегхорст, 65 (с пенальти).

Удаления: нет – Арнольд, 50.

Фрайбург – Кельн – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Демирович, 18; 2:0 – Хефлер, 39; 3:0 – Салаи, 59; 4:0 – Линхарт, 69; 5:0 – Холер, 79.

Шальке – Хоффенхайм – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хопп, 42; 2:0 – Хопп, 57; 3:0 – Хопп, 63; 4:0 – Арит, 80.

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