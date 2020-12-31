Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Бундеслига. «Шальке» победил впервые за год, «Байер» сыграл вничью с «Вердером» и другие результаты

    «Шальке» победил в Бундеслиге впервые с января 2020 года. Команда дома разгромила участника плей-офф Лиги Европы «Хоффенхайм». Хет-трик оформил Мэттью Хопп, а Амин Арит поучаствовал во всех четырех мячах.

    Хопп стал первым американцем, оформившим хет-трик в чемпионате Германии.

    Безвыигрышная серия «Шальке» в Бундеслиге составила в итоге 30 матчей, антирекорд (31 матч без побед) не достигнут.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 15-й тур

    Байер – Вердер – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Топрак, 52; 1:1 – Шик, 70.

    Майнц – Айнтрахт – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Силва, 24 (с пенальти); 0:2 – Силва, 72 (с пенальти).

    Унион – Вольфсбург – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Штеффен, 10; 1:1 – Бекер, 29; 2:1 – Андрих, 52; 2:2 – Вегхорст, 65 (с пенальти).

    Удаления: нет – Арнольд, 50.

    Фрайбург – Кельн – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Демирович, 18; 2:0 – Хефлер, 39; 3:0 – Салаи, 59; 4:0 – Линхарт, 69; 5:0 – Холер, 79.

    Шальке – Хоффенхайм – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хопп, 42; 2:0 – Хопп, 57; 3:0 – Хопп, 63; 4:0 – Арит, 80.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81877
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru