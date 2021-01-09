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  • «Матч ТВ»: Классон отказался продлевать с «Краснодаром» истекающий летом контракт

«Матч ТВ»: Классон отказался продлевать с «Краснодаром» истекающий летом контракт

9 января 2021, 16:32
12

Полузащитник Виктор Классон близок к уходу из «Краснодара».

По информации «Матч ТВ», клуб еще год назад делал шведскому футболисту предложение о продлении контракта, но тот отказался. Он хочет покинуть Россию и поиграть в другом чемпионате.

Таким образом, летом 29-летний футболист может стать свободным агентом. Впрочем, надежда на продление сотрудничества еще есть, если стороны согласуют доступную сумму отступных в новом соглашении – на уровне 5-7 миллионов евро.

  • Классон выступает за «Краснодар» с января 2017 года.
  • В активе хавбека 38 голов и 27 ассистов в 114 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Классон Виктор
Комментарии (12)
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Алехсбургер.
1610199384
Быкует?))
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derrik2000
1610200065
Большая будет потеря для "Краснодара"... Надеюсь, что за оставшиеся полгода их селекционная служба поднапряжётся и найдёт равноценную замену. А то и лучше.
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Хейтер Аларм
1610200255
Типичная проблема Краснодара - все его важные игроки уходят бесплатно: Вандерсон, Гранквист, Лаборде, Перейра, Каборе, Жоаозиньё, теперь и Классон. Нужно учиться не передерживать игроков, а вовремя продавать!
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vladimir-7
1610201415
Зарплату Классону увеличат, причём, прилично и останется в Краснодаре.
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zigbert
1610201536
Если он действительно имеет желание поиграть в другом чемпионате, то тут уж ничего поделать нельзя. Для Краснодара это будет потерей. Однако возможность заинтересовать его еще осталась.
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Рубинище
1610202753
Галицкому нужно потратиться и взять сильного лега на замену. съездить в Бразилию привезти от туда пару дарований.
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portero
1610211964
Слишком надолго и часто ломается парень...
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Lexx09
1610220543
Классон в топку... ломучий:) нужен ХаЛк:)
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sochi-2013
1610250504
Лечили-лечили га****а!
Ответить
Январь 59
1610347121
Сломался в сборной, лечился год в клубе, теперь будет свободный агент. Прикольно. Пример Гранквиста, Перейры заразителен. Не надо делать ему никаких предложений. Не хочет продлевать контракт и не нужно. Не велика персона. Оставить на лавке до конца контракта, выпускать под конец игры, а потом пусть ищет себе клуб.
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