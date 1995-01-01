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    «Матч ТВ»: Классон отказался продлевать с «Краснодаром» истекающий летом контракт

    Полузащитник Виктор Классон близок к уходу из «Краснодара».

    По информации «Матч ТВ», клуб еще год назад делал шведскому футболисту предложение о продлении контракта, но тот отказался. Он хочет покинуть Россию и поиграть в другом чемпионате.

    Таким образом, летом 29-летний футболист может стать свободным агентом. Впрочем, надежда на продление сотрудничества еще есть, если стороны согласуют доступную сумму отступных в новом соглашении – на уровне 5-7 миллионов евро.

    • Классон выступает за «Краснодар» с января 2017 года.
    • В активе хавбека 38 голов и 27 ассистов в 114 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5501

      Рубинище 25 минут назад

      Галицкому нужно потратиться и взять сильного лега на замену. съездить в Бразилию привезти от туда пару дарований.

      0
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      Рейтинг: +81888

      zigbert 46 минут назад

      Если он действительно имеет желание поиграть в другом чемпионате, то тут уж ничего поделать нельзя. Для Краснодара это будет потерей. Однако возможность заинтересовать его еще осталась.

      4
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      Рейтинг: +14774

      vladimir-7 48 минут назад

      Зарплату Классону увеличат, причём, прилично и останется в Краснодаре.

      1
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      Рейтинг: +662

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Типичная проблема Краснодара - все его важные игроки уходят бесплатно: Вандерсон, Гранквист, Лаборде, Перейра, Каборе, Жоаозиньё, теперь и Классон. Нужно учиться не передерживать игроков, а вовремя продавать!

      1
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      Рейтинг: +13750

      derrik2000 1 час назад

      Большая будет потеря для "Краснодара"...
      Надеюсь, что за оставшиеся полгода их селекционная служба поднапряжётся и найдёт равноценную замену.
      А то и лучше.

      1
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      Рейтинг: +1451

      Алехсбургер. 1 час назад

      Быкует?))

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