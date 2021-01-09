«Матч ТВ»: Классон отказался продлевать с «Краснодаром» истекающий летом контракт

Полузащитник Виктор Классон близок к уходу из «Краснодара».

По информации «Матч ТВ», клуб еще год назад делал шведскому футболисту предложение о продлении контракта, но тот отказался. Он хочет покинуть Россию и поиграть в другом чемпионате.

Таким образом, летом 29-летний футболист может стать свободным агентом. Впрочем, надежда на продление сотрудничества еще есть, если стороны согласуют доступную сумму отступных в новом соглашении – на уровне 5-7 миллионов евро.