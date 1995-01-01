Форвард «Фиорентины» Куаме заинтересовал «Зенит»

ахаха бомжи опять бабки налево и на право швыряют, если они считают его заменой азмуну, то пусть так и будет. зениту давно место в 10-ке.
Нападающий «Фиорентины» Кристиан Куаме стал трансферной целью «Зенита».
По информации Viola News, петербургский клуб претендует на 23-летнего ивуарийца наряду с «Айнтрахтом», «Вероной» и «Торино».
- Рыночная стоимость игрока – 14 миллионов евро.
- В текущем сезоне Куаме провел за «Фиорентину» 17 матчей и забил один гол.
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