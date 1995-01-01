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    Форвард «Фиорентины» Куаме заинтересовал «Зенит»

    Нападающий «Фиорентины» Кристиан Куаме стал трансферной целью «Зенита».

    По информации Viola News, петербургский клуб претендует на 23-летнего ивуарийца наряду с «Айнтрахтом», «Вероной» и «Торино».

    • Рыночная стоимость игрока – 14 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Куаме провел за «Фиорентину» 17 матчей и забил один гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Viola News

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1956

      Mister_Tomsk 1 час назад

      ахаха бомжи опять бабки налево и на право швыряют, если они считают его заменой азмуну, то пусть так и будет. зениту давно место в 10-ке.

      1
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      Рейтинг: +4317

      Давид59 1 час назад

      Ерунда. Зенит вряд ли купит не забивающего напа. Посмотрите на его статистику.

      0
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      Рейтинг: +2121

      PAREVG. 2 часа назад

      Если этот трансфер пройдет, то он будет первый 100% мартыхай в Зените.
      Пока болельщики Зенита называют нынешних мартыхаев - латиносами, хотя это самообман. И расовую принадлежность, гражданством не изменить.

      Раньше, до прихода Рондона, я уважал Зенит, за то что там играли только белые.
      Теперь руководство Зенита забило на то что: в цветах Зенита нет черного.

      2
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      Рейтинг: +12102

      Garrincha58 2 часа назад

      он же африканец! скорее снег в Кот-д'Ивуаре ляжет чем он окажется в Зените

      1
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      Рейтинг: +2183

      baden69 3 часа назад

      Жирная-жирная Рождественская утка!!!
      Зачем отдавать игрока основы, чтоб получить игрока скамейки команды середняка??? Утятина!

      0
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      Рейтинг: +1826

      petrucho-spb 3 часа назад

      шлак

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      Рейтинг: +1456

      Алехсбургер. 3 часа назад

      Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы?
      Куда ушел Ваш китайчонок Ли?..
      Вы, кажется, потом любили португальца,
      А может быть, с малайцем Вы ушли.

      В последний раз я видел Вас так близко.
      В пролеты улиц Вас умчал авто.
      И снится мне — в притонах Сан-Франциско
      Лиловый **** Вам подает манто.(С)

      Слишком лилов.)
      При всей сурдонепредвзятости Зенита явно не синебелоголубой.

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      Рейтинг: +1456

      Алехсбургер. > Алехсбургер. 3 часа назад

      Ххыыыы....
      Слово н.е.г.р в Бомбе не канает?
      Бл.яяяя.. Толерасты ,кто-бы сомневался...

      3
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      Рейтинг: +2121

      PAREVG. > Алехсбургер. 2 часа назад

      Не проходят даже названия государств Ни.гер, и Ни.герия, вот до чего толерасты дошли...
      Скоро черный цвет исключат из обихода, интересно, если я захочу продать свою первую машину, что писать? афро-советская Волга, ГАЗ-24?

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