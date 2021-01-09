Агент Миранчука: «В «Аталанте» серьезная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шел»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на слова главного тренера итальянской команды Джан Пьеро Гасперини о поиске позиции для игрока.

«С Лешей понятная ситуация. В «Аталанте» очень серьезная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шел. Он готов бороться и работать.

Будут подыскивать и смотреть, где он окажется полезнее и в большей степени раскроет свой потенциал. Это абсолютно нормально. Другой чемпионат, другой футбол», – сказал агент.