Агент Миранчука: «В «Аталанте» серьезная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шел»

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Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на слова главного тренера итальянской команды Джан Пьеро Гасперини о поиске позиции для игрока.
«С Лешей понятная ситуация. В «Аталанте» очень серьезная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шел. Он готов бороться и работать.
Будут подыскивать и смотреть, где он окажется полезнее и в большей степени раскроет свой потенциал. Это абсолютно нормально. Другой чемпионат, другой футбол», – сказал агент.
- В сентябре прошлого года «Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
- В составе новой команды российский хавбек забил два гола в девяти матчах.