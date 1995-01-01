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    Агент Миранчука: «В «Аталанте» серьезная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шел»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на слова главного тренера итальянской команды Джан Пьеро Гасперини о поиске позиции для игрока.

    «С Лешей понятная ситуация. В «Аталанте» очень серьезная конкуренция. Парень прекрасно понимал, куда шел. Он готов бороться и работать.

    Будут подыскивать и смотреть, где он окажется полезнее и в большей степени раскроет свой потенциал. Это абсолютно нормально. Другой чемпионат, другой футбол», – сказал агент.

    • В сентябре прошлого года «Аталанта» купила Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
    • В составе новой команды российский хавбек забил два гола в девяти матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      zago67 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +19708

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Алексею 25 лет, в этом возрасте человек должен понимать, что это новый вызов, а не турпоездка. Уверен, всё у него сложится.

      2
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      Рейтинг: +3559

      mamba9090909 2 часа назад

      Куда он шёл? Туда, где возьмут. Лишь бы взяли, а там - как получится.

      0
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      Рейтинг: +4862

      Томик 3 часа назад

      2 гола в девяти неполных матчах, при условии, что "качеств нет" - уже неплохо. Но говорить, что знал куда шёл... Было бы понятно, если это был "Ювентус" или "Милан", например. Ждать шанс в "Аталанте" такое себе удовольствие.

      1
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      Рейтинг: -647

      СуперПАВ9 3 часа назад

      Я думаю Миральчук как раз не монимал нисего. Лишь бы сбежать

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