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    Гурцкая: «Газизов получил за увольнение из «Спартака» больше 100 миллионов рублей»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая отказался назвать точную сумму неустойки бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. Речь идет о как минимум сотне миллионов рублей.

    «Я знаю цифру неустойки, но ее не скажу. Она большая – больше 100 миллионов рублей, но меньше 400», – сообщил агент.

    • Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.
    • Он организовывал трансфер в «Спартак» Джона Терри, но он сорвался из-за нежелания семьи британца ехать в Россию.
    • Гурцкая летом выходил на «Рубин» с предложением от европейского клуба о продаже Хвичи Кварацхелии.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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