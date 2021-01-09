Гурцкая: «Газизов получил за увольнение из «Спартака» больше 100 миллионов рублей»

Футбольный агент Тимур Гурцкая отказался назвать точную сумму неустойки бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. Речь идет о как минимум сотне миллионов рублей.

«Я знаю цифру неустойки, но ее не скажу. Она большая – больше 100 миллионов рублей, но меньше 400», – сообщил агент.