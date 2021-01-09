Мхитарян близок к продлению контракта с «Ромой»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян договорился с клубом о заключении нового соглашения.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны продлят контракт до июня 2022 года.

Действующий договор между игроком и клубом истекает по окончании нынешнего сезона.