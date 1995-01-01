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    Мхитарян близок к продлению контракта с «Ромой»

    Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян договорился с клубом о заключении нового соглашения.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны продлят контракт до июня 2022 года.

    Действующий договор между игроком и клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

    • 31-летний Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2019 года.
    • В активе армянского хавбека 18 голов и 15 ассистов в 48 матчах.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 2,3 миллиона человек.

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