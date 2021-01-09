Мхитарян близок к продлению контракта с «Ромой»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян договорился с клубом о заключении нового соглашения.
По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны продлят контракт до июня 2022 года.
Действующий договор между игроком и клубом истекает по окончании нынешнего сезона.
- 31-летний Мхитарян выступает за «Рому» с сентября 2019 года.
- В активе армянского хавбека 18 голов и 15 ассистов в 48 матчах.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 2,3 миллиона человек.