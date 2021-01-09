Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил молодежный состав «Астон Виллы», «Вулверхэмптон» прошел «Кристал Пэлас»

В 1/32 финала Кубка Англии действующий чемпион страны «Ливерпуль» прошел «Астон Виллу». Бирмингемцы из-за вспышки коронавируса играли вторым составом.

Луи Барри, игрок «Астон Виллы», в возрасте 17 лет и 201 дня стал самым молодым автором гола в Кубке Англии среди команд АПЛ с января 2013 года.

Садио Мане забил первый гол за «Ливерпуль» в кубковых английских турнирах. Последний раз он забивал в них за «Саутгемптон» в 2015 году.

В другом матче игрок «Вулверхэмптона» Адама Траоре забил за команду впервые с февраля.

Кубок Англии. АПЛ. 1/32 финала

Астон Вилла – Ливерпуль – 1:4 (1:1)

Голы: 0:1 – Мане, 4; 1:1 – Барри, 41; 1:2 – Вейналдум, 60; 1:3 – Мане, 63; 1:4 – Салах, 65.

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 35.

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