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    Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил молодежный состав «Астон Виллы», «Вулверхэмптон» прошел «Кристал Пэлас»

    В 1/32 финала Кубка Англии действующий чемпион страны «Ливерпуль» прошел «Астон Виллу». Бирмингемцы из-за вспышки коронавируса играли вторым составом.

    Луи Барри, игрок «Астон Виллы», в возрасте 17 лет и 201 дня стал самым молодым автором гола в Кубке Англии среди команд АПЛ с января 2013 года.

    Садио Мане забил первый гол за «Ливерпуль» в кубковых английских турнирах. Последний раз он забивал в них за «Саутгемптон» в 2015 году.

    В другом матче игрок «Вулверхэмптона» Адама Траоре забил за команду впервые с февраля.

    Кубок Англии. АПЛ. 1/32 финала

    Астон Вилла – Ливерпуль – 1:4 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мане, 4; 1:1 – Барри, 41; 1:2 – Вейналдум, 60; 1:3 – Мане, 63; 1:4 – Салах, 65.

    Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Траоре, 35.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

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    Источник: Бомбардир.ру

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