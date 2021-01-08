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  • Менеджер сборной России – о Дзюбе: «Он мог бы стать политиком. Ждем во власти»

Менеджер сборной России – о Дзюбе: «Он мог бы стать политиком. Ждем во власти»

8 января 2021, 10:59
29

Менеджер сборной России Евгений Савин поделился мнением, кто из российских футболистов мог бы стать политиком.

«Может, Дзюба. После чемпионата мира у него раскрылись какие-то такие качества. Он мог бы быть бизнес-коучем, политиком. Он перед игрой очень правильные слова находил – подбадривал, подсказывал.

Так что, Дзюбиньо, ждeм тебя во власти. Со временем», – сказал Савин в ролике на ютуб-канале сборной России.

  • Дзюба попал в топ-20 бомбардиров десяти сильнейших лиг в 2020 году.
  • Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

Директор ФНЛ – о Дзюбе: «Сильнее нападающего у нас нет. Его нужно поддерживать, а не критиковать»

Источник: ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (29)
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САДЫЧОК
1610093350
Вот таких менеджер сборной НАДО мочить ! Хочет унизить Нашу страну этим Дрочиньем ! Менеджер -ты муд@к ! Страну нашу - не обижай !
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NewLife
1610094962
Думаю, мог бы найти в ЕР сотоварищей по ориентации.
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mamba9090909
1610095719
Неудачная шутка. Какой менеджер, такая и сборная.
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plehanov6
1610096544
Да! Это как раз для него, сидишь - дрочишь, а денежки текут!
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NIK32RUS
1610097247
они там все лысого гоняют
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САДЫЧОК
1610103555
Для меня Дзюба-это Позорище России ! А , все , кто его пиарит и поддерживают-негодяи !
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evgeniy.slam
1610103607
Вот как такое можно нести в массы? Ничего не имею против Дзюбы, но люди годами учатся, получают опыт (да я знаю, что некоторые "по блату" туда попадают). А тут просто за то, что он друг газпрома и имеет имя в футболе? Ну серьезно, что за позор...
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алдан2014
1610110049
Раскрылись качества после ЧМ... Знаем мы все эти качества,даже вслух говорить не хочется
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Снег
1610110699
Савин - ты сам-то кто? Футболёром и то стать не смог. Не смеши бывалый народ...Угомонись и не раздавай свои дебильные вью налево и направо.
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Ilya26
1610121430
Он уже усы начал отращивать, сто пудов после полтавченко, Беглова губером в бомжатнике станет, т.к уже умеет бомжей(Быстрова) обворовывать
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