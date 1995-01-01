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    Менеджер сборной России – о Дзюбе: «Он мог бы стать политиком. Ждем во власти»

    Менеджер сборной России Евгений Савин поделился мнением, кто из российских футболистов мог бы стать политиком.

    «Может, Дзюба. После чемпионата мира у него раскрылись какие-то такие качества. Он мог бы быть бизнес-коучем, политиком. Он перед игрой очень правильные слова находил – подбадривал, подсказывал.

    Так что, Дзюбиньо, ждeм тебя во власти. Со временем», – сказал Савин в ролике на ютуб-канале сборной России.

    • Дзюба попал в топ-20 бомбардиров десяти сильнейших лиг в 2020 году.
    • Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

    Директор ФНЛ – о Дзюбе: «Сильнее нападающего у нас нет. Его нужно поддерживать, а не критиковать»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии26
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      Рейтинг: +592

      NIK32RUS 16 минут назад

      они там все лысого гоняют

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      Рейтинг: +2990

      ziborock 26 минут назад

      Предвыборный лозунг Дзюбы: "Всё в наших руках!"

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      Рейтинг: +573

      plehanov6 28 минут назад

      Да! Это как раз для него, сидишь - дрочишь, а денежки текут!

      0
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      Рейтинг: +4209

      Cleaner 31 минуту назад

      КАРМАННИК и РУКОБЛУД просто ОБЯЗАН стать ПОЛИТИКОМ!!!...)))

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      Рейтинг: +12644

      alarm 33 минуты назад

      зае.. эти привилегии. если спортсмен - то место в ГД уже готово. я не про дзюбу, т.к. его туда ещё не звали, и вряд ли позовут. но все эти журовы, кабаевы/хоркины, валуевы, газзаевы, акинфеевы, третьяки, карелины, фетисовы и прочие биатлонисты. ещё и акинфеева зовут. главное - чтобы медаль была. или змс. это реально проходка на охотный ряд. и доказательство того, что похер, кто там сидит, страной правит 1 человек всё равно.

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      Рейтинг: +2990

      ziborock > alarm 21 минуту назад

      Один бы не справился! Там всё питерское болото копошится! Как пиявки к Москве присосались!

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      Рейтинг: +12644

      alarm > ziborock 15 минут назад

      всю шваль из имперского города вышвырнули в москву, как на помойку!

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      Рейтинг: +3387

      solodealer 39 минут назад

      ...вот такого "бизнес-коуча" да всем бы этим савиным... Может, результаты появятся?)))

      0
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      Рейтинг: +3387

      solodealer 41 минуту назад

      Ну... один "предвыборный ролик" Зюба уже "выпустил"....

      3
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      Рейтинг: +1080

      petr69 > solodealer 27 минут назад

      Если судить по ролику, то в Гос Думу метит

      0
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      Рейтинг: +7302

      Hektor 84 41 минуту назад

      Там таких деревянных гомиков и дрочунов несущих бред своих хватает! Что если на чемпионате мира поиграл на камеру в перерыве с Хорватами то сразу оратором стал? И на этого потом подрастающему поколению равняться? Писдос

      0
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      Рейтинг: +3551

      mamba9090909 42 минуты назад

      Неудачная шутка. Какой менеджер, такая и сборная.

      2
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      Рейтинг: +3387

      solodealer > mamba9090909 40 минут назад

      !!))++

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      Рейтинг: +4209

      Cleaner > mamba9090909 29 минут назад

      К сожалению, это не шутка. Вот такие вот МЕНЕДЖЕРЫ и управляют сейчас Россией.

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      Рейтинг: +157

      55together 44 минуты назад

      Лучше бы любого из психушки взяли! С такого и спрос меньше

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