Менеджер сборной России – о Дзюбе: «Он мог бы стать политиком. Ждем во власти»

Менеджер сборной России Евгений Савин поделился мнением, кто из российских футболистов мог бы стать политиком.

«Может, Дзюба. После чемпионата мира у него раскрылись какие-то такие качества. Он мог бы быть бизнес-коучем, политиком. Он перед игрой очень правильные слова находил – подбадривал, подсказывал.

Так что, Дзюбиньо, ждeм тебя во власти. Со временем», – сказал Савин в ролике на ютуб-канале сборной России.

Дзюба попал в топ-20 бомбардиров десяти сильнейших лиг в 2020 году.

Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

Директор ФНЛ – о Дзюбе: «Сильнее нападающего у нас нет. Его нужно поддерживать, а не критиковать»