Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Директор ФНЛ – о Дзюбе: «Сильнее нападающего у нас нет. Его нужно поддерживать, а не критиковать»

    Директор по развитию ФНЛ Теймураз Лепсая считает форварда «Зенита» Артема Дзюбу сильнейшим русским форвардом.

    «Кому-то это может не нравиться, но на сегодня нападающего сильнее, чем Дзюба, у нас нет. Это просто факт.

    Дзюба – самый сильный нападающий, на которого может рассчитывать сборная России, поэтому его нужно поддерживать, а не критиковать», – сказал Лепсая в интервью «Матч ТВ».

    • Дзюба попал в топ-20 бомбардиров десяти сильнейших лиг в 2020 году.
    • Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:23
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7302

      Hektor 84 43 секунды назад

      Позор рпл с лидером среди нападающих шлюбой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4209

      Cleaner 16 минут назад

      Согласен я с Директором ФНЛ. Да, в ФНЛ сильнее Дзюбы нападающего нет!!!...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3048

      raritet 2 часа назад

      Если Дзюба , по признанию Лепсая, лучший бомбардир России, то сразу примерим его 1. К Левандовски, 2. К Роналду, 3. К Месси, и т.д. в конце концов , к дедушке Ибрагимовичу. ИТОГО: сами понимаете , почему Российские клубы не могут быть в ЛЧ на равных. Там, какой-нибудь Иммобиле но все равно найдется.....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3387

      solodealer > raritet 43 минуты назад

      ...этак Вы докатитесь и до сравнения наших "капитанов бизнеса" с их по критериям "способ получения капитала и польза человечеству от деятельности" и с их политиками по критерию "уровень жизни населения в своей стране"))))+

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12644

      alarm 2 часа назад

      понятно, хряки? и не визжать тут!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81873
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru