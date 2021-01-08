Директор ФНЛ – о Дзюбе: «Сильнее нападающего у нас нет. Его нужно поддерживать, а не критиковать»

Директор по развитию ФНЛ Теймураз Лепсая считает форварда «Зенита» Артема Дзюбу сильнейшим русским форвардом.

«Кому-то это может не нравиться, но на сегодня нападающего сильнее, чем Дзюба, у нас нет. Это просто факт.

Дзюба – самый сильный нападающий, на которого может рассчитывать сборная России, поэтому его нужно поддерживать, а не критиковать», – сказал Лепсая в интервью «Матч ТВ».