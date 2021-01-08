Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Директор ФНЛ – о Дзюбе: «Сильнее нападающего у нас нет. Его нужно поддерживать, а не критиковать»

Директор ФНЛ – о Дзюбе: «Сильнее нападающего у нас нет. Его нужно поддерживать, а не критиковать»

8 января 2021, 09:23
13

Директор по развитию ФНЛ Теймураз Лепсая считает форварда «Зенита» Артема Дзюбу сильнейшим русским форвардом.

«Кому-то это может не нравиться, но на сегодня нападающего сильнее, чем Дзюба, у нас нет. Это просто факт.

Дзюба – самый сильный нападающий, на которого может рассчитывать сборная России, поэтому его нужно поддерживать, а не критиковать», – сказал Лепсая в интервью «Матч ТВ».

  • Дзюба попал в топ-20 бомбардиров десяти сильнейших лиг в 2020 году.
  • Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
raritet
1610090496
Если Дзюба , по признанию Лепсая, лучший бомбардир России, то сразу примерим его 1. К Левандовски, 2. К Роналду, 3. К Месси, и т.д. в конце концов , к дедушке Ибрагимовичу. ИТОГО: сами понимаете , почему Российские клубы не могут быть в ЛЧ на равных. Там, какой-нибудь Иммобиле но все равно найдется.....
Ответить
Hektor 84
1610098186
Позор рпл с лидером среди нападающих шлюбой
Ответить
portero
1610103829
Ну так и берите нго в сборную ФНЛ... Может он иногда и неплох но очень редко, силы все не туда потратил, теперь он на поле только пешочком может ходить....
Ответить
Hektor 84
1610111926
Вот зенит днище в лиге чемпионов от того что лидер в нем дрочуба!
Ответить
Вальдемар IV
1610112999
руками поддерживать после писюна
Ответить
DOCTOR PENALTY
1610118623
# поддержитедзюбунадиване))))))
Ответить
Иван Петров 1986
1610131589
Пускай он все о себе в сеть выкладывает, мы его еще сильнее любить будем. Будем смотреть и любить и уважать.
Ответить
evgevg13
1610248675
Вот и забирайте его в ФНЛ
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
2
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
3
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
3
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
1
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
35
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
21
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+