Директор ФНЛ – о Дзюбе: «Сильнее нападающего у нас нет. Его нужно поддерживать, а не критиковать»

Директор по развитию ФНЛ Теймураз Лепсая считает форварда «Зенита» Артема Дзюбу сильнейшим русским форвардом.
«Кому-то это может не нравиться, но на сегодня нападающего сильнее, чем Дзюба, у нас нет. Это просто факт.
Дзюба – самый сильный нападающий, на которого может рассчитывать сборная России, поэтому его нужно поддерживать, а не критиковать», – сказал Лепсая в интервью «Матч ТВ».
- Дзюба попал в топ-20 бомбардиров десяти сильнейших лиг в 2020 году.
- Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»