Гвардиола: «Нам повезло, что в пандемию имеем возможность выполнять свою работу. Шаг за шагом сможем восстановить экономику»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гваардиола считает нормой перенос матча АПЛ против «Эвертона». Он должен был состояться на этой неделе, но в манчестерском клубе случилась вспышка коронавируса.

«К этой ситуации нужно адаптироваться. Если бы нам сказали играть с «Эвертоном», то мы бы сыграли, осознавая риск. Нужно принимать решения. Нам повезло, что в условиях пандемии мы имеем возможность выполнять свою работу. Не у всех она есть. Самое важное – здоровье людей.

Шаг за шагом сможем восстановить мировую экономику», – полагает испанский тренер.