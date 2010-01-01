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    Прокуратура начала проверку по поводу вечеринки на 500 человек в Бразилии. Сообщалось, что ее устроил Неймар

    Прокуратура Бразилии изучает факты, касающиеся новогодней пятидневной вечеринки на 500 человек, организованной, возможно, форвардом «ПСЖ» Неймаром. Место ее проведения – вилла футболиста в Рио-де-Жанейро.

    Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на France 24.

    Юрист Неймара опроверг информацию, что Неймар причастен к массовому мероприятию во время пандемии коронавируса.

    • Бразилия – вторая страна по смертям от коронавируса (более 183 тысяч умерших).
    • Неймар в сезоне чемпионата Франции провел 7 матчей, забил 3 гола, сделал столько же результативных пасов.
    • Сезон в Лиге 1 возобновится на следующей неделе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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