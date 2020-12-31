Прокуратура начала проверку по поводу вечеринки на 500 человек в Бразилии. Сообщалось, что ее устроил Неймар

Прокуратура Бразилии изучает факты, касающиеся новогодней пятидневной вечеринки на 500 человек, организованной, возможно, форвардом «ПСЖ» Неймаром. Место ее проведения – вилла футболиста в Рио-де-Жанейро.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на France 24.

Юрист Неймара опроверг информацию, что Неймар причастен к массовому мероприятию во время пандемии коронавируса.