Прокуратура начала проверку по поводу вечеринки на 500 человек в Бразилии. Сообщалось, что ее устроил Неймар

Прокуратура Бразилии изучает факты, касающиеся новогодней пятидневной вечеринки на 500 человек, организованной, возможно, форвардом «ПСЖ» Неймаром. Место ее проведения – вилла футболиста в Рио-де-Жанейро.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на France 24.
Юрист Неймара опроверг информацию, что Неймар причастен к массовому мероприятию во время пандемии коронавируса.
- Бразилия – вторая страна по смертям от коронавируса (более 183 тысяч умерших).
- Неймар в сезоне чемпионата Франции провел 7 матчей, забил 3 гола, сделал столько же результативных пасов.
- Сезон в Лиге 1 возобновится на следующей неделе.
Источник: «Чемпионат»