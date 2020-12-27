Неймар организовал в Бразилии пятидневную вечеринку на 500 человек

Нападающий «ПСЖ» Неймар организовал в Бразилии новогоднюю вечеринку. В ней поучаствуют 500 человек, продлится она пять дней.

Мероприятие проходит в доме Неймара в штате Рио-де-Жанейро. Футболист сделал звукоизоляцию, чтобы не беспокоить соседей. На вечеринке есть зоны для танцев, видеоигр.

Посетителям запрещено иметь при себе мобильные телефоны, чтобы фото и видео с вечеринки не стало достоянием общественности.

Неймар арендовал музыкальную группу, которая будет живьем петь на празднике. Бразилец также снял дом по соседству – возможно, для проживания гостей.