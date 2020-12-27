Неймар организовал в Бразилии пятидневную вечеринку на 500 человек

Нападающий «ПСЖ» Неймар организовал в Бразилии новогоднюю вечеринку. В ней поучаствуют 500 человек, продлится она пять дней.
Мероприятие проходит в доме Неймара в штате Рио-де-Жанейро. Футболист сделал звукоизоляцию, чтобы не беспокоить соседей. На вечеринке есть зоны для танцев, видеоигр.
Посетителям запрещено иметь при себе мобильные телефоны, чтобы фото и видео с вечеринки не стало достоянием общественности.
Неймар арендовал музыкальную группу, которая будет живьем петь на празднике. Бразилец также снял дом по соседству – возможно, для проживания гостей.
- Бразилия – 2-я страна по смертям от коронавируса (более 183 тысяч умерших).
- Неймар в сезоне чемпионата Франции провел 7 матчей, забил 3 гола, сделал столько же результативных пасов.
- «ПСЖ» занимает в Лиге 1 3-е место.
Источник: AS