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    Неймар организовал в Бразилии пятидневную вечеринку на 500 человек

    Нападающий «ПСЖ» Неймар организовал в Бразилии новогоднюю вечеринку. В ней поучаствуют 500 человек, продлится она пять дней.

    Мероприятие проходит в доме Неймара в штате Рио-де-Жанейро. Футболист сделал звукоизоляцию, чтобы не беспокоить соседей. На вечеринке есть зоны для танцев, видеоигр.

    Посетителям запрещено иметь при себе мобильные телефоны, чтобы фото и видео с вечеринки не стало достоянием общественности.

    Неймар арендовал музыкальную группу, которая будет живьем петь на празднике. Бразилец также снял дом по соседству – возможно, для проживания гостей.

    • Бразилия – 2-я страна по смертям от коронавируса (более 183 тысяч умерших).
    • Неймар в сезоне чемпионата Франции провел 7 матчей, забил 3 гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «ПСЖ» занимает в Лиге 1 3-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19939

      Боцман59rus 52 минуты назад

      А намордников на всех хватило, или только нам тут правительство хер в уши вкручивает?

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      Рейтинг: +19607

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Есть зоны для танцев, видеоигр... неплохо. Но вот если бы ещё были подходящие стулья и диваны для дрочки, некоторые наши звёзды не отказали бы Неймару и тоже приехали.

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