Юрист Неймара опроверг причастность форварда к вечеринке на 500 человек в Бразилии

Представитель форварда «ПСЖ» Неймара рассказал о непричастности бразильца к вечеринке в честь Нового года на 500 человек.
«Это мероприятие агентства Fabrica. Оно никак не связано с Неймаром», – сказал адвокат футболиста.
- Сообщалось, что вечеринка пройдет в доме Неймара в Рио-де-Жанейро.
- Бразилия – вторая страна по смертям от коронавируса (более 183 тысяч умерших).
- Неймар в сезоне чемпионата Франции провел 7 матчей, забил 3 гола, сделал столько же результативных пасов.
Источник: Bangkok Post