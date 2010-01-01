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    Юрист Неймара опроверг причастность форварда к вечеринке на 500 человек в Бразилии

    Представитель форварда «ПСЖ» Неймара рассказал о непричастности бразильца к вечеринке в честь Нового года на 500 человек.

    «Это мероприятие агентства Fabrica. Оно никак не связано с Неймаром», – сказал адвокат футболиста.

    • Сообщалось, что вечеринка пройдет в доме Неймара в Рио-де-Жанейро.
    • Бразилия – вторая страна по смертям от коронавируса (более 183 тысяч умерших).
    • Неймар в сезоне чемпионата Франции провел 7 матчей, забил 3 гола, сделал столько же результативных пасов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bangkok Post

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1533

      acor94 47 минут назад

      ну если все в маскас то норм. на сраного коржа пришло около пяти тысяч человек в не самый большой зал и ничего в прошлом месяце.

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