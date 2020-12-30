Тиньков: «Круче меня предприниматель в России только один – Галицкий»

Предприниматель Олег Тиньков рассказал о своем отношении к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.

«Круче меня предприниматель в России только один – это Сергей Галицкий. Но ему надо было чуть-чуть пораньше отойти от бизнеса и пойти на его прекрасной лодке в кругосветку.

Он и морально расхлебался, продал [«Магнит»] на нервах. Я основатель, знаю, что надо вовремя отдать менеджмент», – сказал Тиньков.