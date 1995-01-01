Тиньков: «Круче меня предприниматель в России только один – Галицкий»

А может его заставили продать, а не он захотел?))) он же не идиот, чтоб продавать бизнес, который ему ежемесячно приносит миллионы долларов :)
Зная наше правительство, то такой вариант я не отменяю.
Даже более скажу, я уверен, что так оно и есть.
Предприниматель Олег Тиньков рассказал о своем отношении к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.
«Круче меня предприниматель в России только один – это Сергей Галицкий. Но ему надо было чуть-чуть пораньше отойти от бизнеса и пойти на его прекрасной лодке в кругосветку.
Он и морально расхлебался, продал [«Магнит»] на нервах. Я основатель, знаю, что надо вовремя отдать менеджмент», – сказал Тиньков.
- Тиньков – основатель «Тинькофф Банка», титульного спонсора РПЛ.
- Галицкий продал основную долю в «Магните» банку ВТБ в феврале 2018-го.