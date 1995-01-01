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    Тиньков: «Круче меня предприниматель в России только один – Галицкий»

    Предприниматель Олег Тиньков рассказал о своем отношении к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому.

    «Круче меня предприниматель в России только один – это Сергей Галицкий. Но ему надо было чуть-чуть пораньше отойти от бизнеса и пойти на его прекрасной лодке в кругосветку.

    Он и морально расхлебался, продал [«Магнит»] на нервах. Я основатель, знаю, что надо вовремя отдать менеджмент», – сказал Тиньков.

    • Тиньков – основатель «Тинькофф Банка», титульного спонсора РПЛ.
    • Галицкий продал основную долю в «Магните» банку ВТБ в феврале 2018-го.

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    Источник: Forbes.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +93

      murealbest 14 минут назад

      А может его заставили продать, а не он захотел?))) он же не идиот, чтоб продавать бизнес, который ему ежемесячно приносит миллионы долларов :)
      Зная наше правительство, то такой вариант я не отменяю.
      Даже более скажу, я уверен, что так оно и есть.

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      Рейтинг: +7154

      Hektor 84 20 минут назад

      Может его просто попросили продать магнит? А ты сам не предприниматель, а настоящий ворюга наживший бабло на народе.

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