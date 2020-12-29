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    Лукаку: «Я вхожу в пятерку лучших форвардов мира за последние пять месяцев»

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку считает себя одним из лучших нападающий в мире.

    «Когда я выхожу на поле, я хочу побеждать. Я опасен, когда смотрю на ворота соперника.

    Я вхожу в пятерку лучших форвардов мира за последние пять месяцев. Не хочу говорить про остальных, но себя я в этом списке вижу», – приводит слова Лукаку Football Italia.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

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    29.12.2020 22:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1789

      Dizayner 1 час назад

      при живом Ибре, который штампует голы и в 39, ты не можешь быть лучшим

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      Рейтинг: +19972

      Боцман59rus 2 часа назад

      Лучшая пятерка играет В1/8 ЛЧ, а ты в серии А, где вас таких "лучших" уделывает 50ти летний швед

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