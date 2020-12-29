Лукаку: «Я вхожу в пятерку лучших форвардов мира за последние пять месяцев»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку считает себя одним из лучших нападающих в мире.

«Когда я выхожу на поле, я хочу побеждать. Я опасен, когда смотрю на ворота соперника.

Я вхожу в пятерку лучших форвардов мира за последние пять месяцев. Не хочу говорить про остальных, но себя я в этом списке вижу», – приводит слова Лукаку Football Italia.