The Telegraph: АПЛ может остановить чемпионат на две недели из-за коронавируса

Клубы АПЛ обсудили возможный двухнедельный перерыв в чемпионате в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в лиге и на Британском полуострове.

Представители команд опасаются, что вспышки коронавируса в клубах могут вызвать хаос в чемпионате. По их мнению, двухнедельная пауза поможет стабилизировать ситуацию.