The Telegraph: АПЛ может остановить чемпионат на две недели из-за коронавируса

Клубы АПЛ обсудили возможный двухнедельный перерыв в чемпионате в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в лиге и на Британском полуострове.
Представители команд опасаются, что вспышки коронавируса в клубах могут вызвать хаос в чемпионате. По их мнению, двухнедельная пауза поможет стабилизировать ситуацию.
- В АПЛ выявлено 18 случаев заражения коронавирусом по итогам тестирований с 21 по 27 декабря.
- Это рекордный показатель с ноября – тогда в середине месяца положительные тесты сдали 16 футболистов и представителей клубов лиги.
- Ранее АПЛ объявила об отмене матча «Эвертон» – «Манчестер Сити» из-за вспушки коронавируса в команде гостей.
- Также о вспышке коронавируса объявил «Шеффилд». Под угрозой переноса находится матч «Тоттенхэм» – «Фулхэм».
Источник: The Telegraph