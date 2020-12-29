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    The Telegraph: АПЛ может остановить чемпионат на две недели из-за коронавируса

    Клубы АПЛ обсудили возможный двухнедельный перерыв в чемпионате в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в лиге и на Британском полуострове.

    Представители команд опасаются, что вспышки коронавируса в клубах могут вызвать хаос в чемпионате. По их мнению, двухнедельная пауза поможет стабилизировать ситуацию.

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    Источник: The Telegraph

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