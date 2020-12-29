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  • Агент Петреску: «Приоритет Дана – возвращение в Россию. Он готов поработать с ЦСКА и «Спартаком»

Агент Петреску: «Приоритет Дана – возвращение в Россию. Он готов поработать с ЦСКА и «Спартаком»

29 декабря 2020, 19:23
18

Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера «Кубани» и «Динамо» Дана Петреску, рассказал о планах румынского специалиста после ухода из ЧФР.

«У Дана всe отлично, после ухода из ЧФР он отдыхает психологически. Уже есть предложения из Саудовской Аравии, из ОАЭ, но пока размышляем. Но, как я много раз говорил, приоритет – возвращение в Россию.

Петреску готов к работе, но не от нас зависит. ЦСКА был бы интересен ему. Это топ-клуб европейского уровня, любой нормальный тренер в самом лучшем сне видит себя в этой команде. Как и «Спартак», – приводит слова агента Петреску «Р-Спорт».

  • Петреску тренировал «Кубань» с 2010 по 2012 год. Также он руководил командой в 2016 году.
  • Румынский тренер возглавлял «Динамо» с 2012 по 2014 год.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Петреску Дан
Комментарии (18)
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MaxRnD
1609260168
С Тамбовом, не ?
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ALEX ML
1609261492
Петреску, Луческу, Тедеску, одни цыгане румынские
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vladimir-7
1609267286
ЦСКА уступает Федуну тренера Петреску по блату.
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Xiko
1609269443
У ЦСКА мне кажется не настолько безысходность в тренерах, что б брать его)))
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derrik2000
1609273750
Судя по смыслу заголовка, было бы ОЧ-Ч-Ч-ЕНЬ интересно понаблюдать, КАК Петреску будет ОДНОВРЕМЕННО тренировать и ЦСКА, и Спартак, и на ЧЬЕЙ тренерской скамейке он будет сидеть. когда эти команды будут встречаться между собой! )))))))))))))
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житель СПб
1609282979
Да, очень хочется в Россию на большие деньги... Ведь деньги для него - главное?
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Hektor 84
1609283115
Агент набивается, кому нужен твой Петреску? Сколько лет уже тренирует, а трофеев нет. Чего добился твой Петреску?
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RJM555
1609313619
так и хочется сказать этому наглому х******су, а соснуть не хочешь?
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GoLenaStop
1609345584
Пользуясь случаем, поздравляю ВСЕХ с окончанием 2020 года! Желаю в новом 2021 году ЗДОРОВЬЯ!!! БЛАГОПОЛУЧИЯ!!! ЛЮБВИ!!! УДАЧИ!!! С уважением!
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_Marqella_
1609358605
Тедеску, Петреску.....думаю в Спартачок сгодится....
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