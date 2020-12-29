Агент Петреску: «Приоритет Дана – возвращение в Россию. Он готов поработать с ЦСКА и «Спартаком»

Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера «Кубани» и «Динамо» Дана Петреску, рассказал о планах румынского специалиста после ухода из ЧФР.

«У Дана всe отлично, после ухода из ЧФР он отдыхает психологически. Уже есть предложения из Саудовской Аравии, из ОАЭ, но пока размышляем. Но, как я много раз говорил, приоритет – возвращение в Россию.

Петреску готов к работе, но не от нас зависит. ЦСКА был бы интересен ему. Это топ-клуб европейского уровня, любой нормальный тренер в самом лучшем сне видит себя в этой команде. Как и «Спартак», – приводит слова агента Петреску «Р-Спорт».