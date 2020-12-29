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    Агент Петреску: «Приоритет Дана – возвращение в Россию. Он готов поработать с ЦСКА и «Спартаком»

    Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера «Кубани» и «Динамо» Дана Петреску, рассказал о планах румынского специалиста после ухода из ЧФР.

    «У Дана всe отлично, после ухода из ЧФР он отдыхает психологически. Уже есть предложения из Саудовской Аравии, из ОАЭ, но пока размышляем. Но, как я много раз говорил, приоритет – возвращение в Россию.

    Петреску готов к работе, но не от нас зависит. ЦСКА был бы интересен ему. Это топ-клуб европейского уровня, любой нормальный тренер в самом лучшем сне видит себя в этой команде. Как и «Спартак», – приводит слова агента Петреску «Р-Спорт».

    • Петреску тренировал «Кубань» с 2010 по 2012 год. Также он руководил командой в 2016 году.
    • Румынский тренер возглавлял «Динамо» с 2012 по 2014 год.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1989

      ALEX ML 13 минут назад

      Петреску, Луческу, Тедеску, одни цыгане румынские

      0
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      Рейтинг: +41466

      MaxRnD 35 минут назад

      С Тамбовом, не ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4288

      Puddle 51 минуту назад

      петреску вместо педеско! Гы--гы--гы!

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      Рейтинг: +2944

      ziborock > Puddle 35 минут назад

      Фу! Место!!!

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      Рейтинг: +4288

      Puddle > ziborock 30 минут назад

      Я пока не буду говорить тебе, кто ты, и где твое место! Скажу лишь: Гы-гы-гы!

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      Рейтинг: +2944

      ziborock > Puddle 19 минут назад

      Не рычи, пес!))) Или ты ***** розовая?!)))

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      Рейтинг: -1353

      net zenit1967 > ziborock 5 минут назад

      ШЛЮХА КПССНИКА!

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