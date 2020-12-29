Федотов: «Для еврокубков «Сочи» нужна финансовая база и глубина состава. Тут пока есть вопросы»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что команда готова бороться за еврокубковую зону.

«Готовность бороться есть. Могу показаться банальным, но всегда говорю: есть следующий матч, мы к нему готовимся и хотим его выиграть. Пусть меня не упрекают в трусости, что мы боимся туда попасть. Ни в коем случае. Мы к этому стремимся, и, если получится, будем рады. Просто понимаю, что все сферы и клуба, и города должны быть готовы к еврокубкам.

Во-первых, хорошая финансовая база. Во-вторых, глубина состава. Тут пока у нас есть вопросы. Даже на примере топ-клубов мы видим в сравнении с европейскими командами, насколько важна длина скамейки. Приехал, например, в Санкт-Петербург «Лацио». У команды — полная заявка. И при этом еще десять человек, среди которых группа ведущих, не могла участвовать в матче из-за коронавируса!

Вот такая команда может без проблем играть в еврокубках. Потому что это очень приличная дополнительная нагрузка. Когда мы с «Уралмашем» в далекие времена вышли в Кубок Интертото, было то же самое. Мы там неплохо выглядели, даже чуть не вышли в основную сетку Кубка УЕФА. Выиграли группу со «Страсбуром», софийским ЦСКА, «Коджаелиспором» и «Хибернианом», в полуфинале встречались с датским «Силькеборгом». К 15-й минуте вели 1:0, соперник слабо сопротивлялся. Но все-таки победу не удержали.

В том же Кубке УЕФА на этот «Силькеборг» вышел «Спартак» и еле-еле его прошел. Это был тот самый знаменитый матч, когда Тихонов после удаления Нигматуллина встал в ворота при 3:2 и поймал намертво удар со штрафного. А мы были близки, чтобы датчан пройти. Тем не менее это соревнование, в котором мы провели шесть матчей, дорого нам потом обошлось. С 14 футболистами обоймы оно стало тем самым элементом, который поставил его на колени. В предыдущем сезоне мы были восьмыми, а тогда, в 96-м, вылетели из высшего дивизиона. Годом позже тот же путь прошел нижегородский «Локомотив», – сказал Федотов.