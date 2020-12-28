Ибрагимович: «Я Санта-Клаус. Приношу подарки всем своим детям: двум в Швеции и 25 в «Милане»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о важной миссии на Рождество.

«Я никогда ничего не прошу на Рождество. Я Санта-Клаус. Я приношу подарки всем своим 27 детям: двум в Швеции, и остальным 25 в «Милане».

В этом году нас стоит поздравить за неплохую игру. Мы проиграли всего несколько матчей. Не знаю, благодаря мне или нет, но я точно кое-что сделал и привнес», – приводит слова Златана Goal.com.