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    Ибрагимович: «Я Санта-Клаус. Приношу подарки всем своим детям: двум в Швеции и 25 в «Милане»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о важной миссии на Рождество.

    «Я никогда ничего не прошу на Рождество. Я Санта-Клаус. Я приношу подарки всем своим 27 детям: двум в Швеции, и остальным 25 в «Милане».

    В этом году нас стоит поздравить за неплохую игру. Мы проиграли всего несколько матчей. Не знаю, благодаря мне или нет, но я точно кое-что сделал и привнес», – приводит слова Златана Goal.com.

    • «Милан» идет на первом месте в Серии А.
    • Отрыв от «Интера» – одно очко.

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    Источник: Goal.com

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