АПЛ. «Вест Хэм» сыграл вничью с «Брайтоном». Лондонцы ни разу в истории не победили соперника

«Вест Хэм» разошелся миром с «Брайтоном». Лондонцы ни разу в АПЛ не победили этого соперника.

У гостей отличился Льюис Данк. Пять из его последних семи голов в АПЛ были забиты после углового. Все семь своих последних мячей в лиге Данк забил после «стандартов».

Бен Джонсон забил дебютный гол в АПЛ в первом же своем матче чемпионата в этом сезоне в старте.

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Вест Хэм – Брайтон – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Мопе, 44; 1:1 – Джонсон, 60; 1:2 – Данк, 70; 2:2 – Соучек, 82.

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