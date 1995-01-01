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    Фалькао близок к уходу из «Галатасарая»

    «Галатасарай» готов зимой расстаться с нападающим Радамелем Фалькао.

    По информации Foot Mercato, турецкий клуб хочет прекратить сотрудничество с футболистом, чья зарплата составляет 5 миллионов евро в год.

    Кроме того, в «Галатасарае» обеспокоены большим количеством травм 34-летнего колумбийца.

    • В текущем сезоне форвард забил пять голов и сделал два ассиста в семи матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость Фалькао – 3,5 миллиона евро.

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    Источник: Foot Mercato

    Сайт, посвященный новостям и слухам о футбольных трансферах. Был создан в 2004 году французской компанией Adversport. В сумме со своими испанской (Fichajes.com) и немецкой (Fussballtransfers.com) версиями насчитывают более 150 миллионов просмотров страниц в месяц. В мобильных приложениях – более 200 миллионов в общей сложности.

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5506

      серега кашин 1 час назад

      правильно, фалькао давно не заслуживает таких денег

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12586

      alarm 1 час назад

      всё-таки в спартаг?)

      -1
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