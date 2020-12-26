Фалькао близок к уходу из «Галатасарая»

«Галатасарай» готов зимой расстаться с нападающим Радамелем Фалькао.
По информации Foot Mercato, турецкий клуб хочет прекратить сотрудничество с футболистом, чья зарплата составляет 5 миллионов евро в год.
Кроме того, в «Галатасарае» обеспокоены большим количеством травм 34-летнего колумбийца.
- В текущем сезоне форвард забил пять голов и сделал два ассиста в семи матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
- Рыночная стоимость Фалькао – 3,5 миллиона евро.
Источник: Foot Mercato
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