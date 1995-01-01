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    Джеррард: «Мечтаю возглавить «Ливерпуль», но не уверен, что являюсь лучшим кандидатом»

    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард заявил о желании однажды возглавить «Ливерпуль».

    «Мне очень часто задают этот вопрос. Конечно, я мечтаю об этом, но все случится тогда, когда придет время.

    «Ливерпуль» – клуб, который значит для меня все, но сейчас у них, возможно, лучший тренер мира. В последние пару лет он принес команде много успехов. «Ливерпуль» в фантастической ситуации. Пусть так продолжается как можно дольше.

    Сложно предсказывать, что произойдет в будущем. То, что я был хорошим игроком для «Ливерпуля» и провел там свою карьеру, не означает, что я следующий в очереди для того, чтобы стать тренером. Вы знаете, и я знаю, что в случае, если это место когда-то освободится, то возникнет огромная очередь из топ-тренеров. Я не уверен, что являюсь лучшим кандидатом», – сказал Джеррард.

    • Экс-полузащитник выступал за основу «Ливерпуля» 1998 по 2015 год.
    • С октября 2015-го мерсисайдскую команду возглавляет Юрген Клопп.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5177

      житель СПб 1 час назад

      Ну что, все по делу и достойно.

      1
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      Рейтинг: +19579

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Достойно ответил. Успехов тебе, Стивен! У Лэмпарда пошло, и у тебя пойдёт, вы стОящее поколение.***

      1
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      Рейтинг: +61

      Я Памятник Себе 2 часа назад

      Легенда Ливерпуля епт.

      7
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