Джеррард: «Мечтаю возглавить «Ливерпуль», но не уверен, что являюсь лучшим кандидатом»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард заявил о желании однажды возглавить «Ливерпуль».

«Мне очень часто задают этот вопрос. Конечно, я мечтаю об этом, но все случится тогда, когда придет время.

«Ливерпуль» – клуб, который значит для меня все, но сейчас у них, возможно, лучший тренер мира. В последние пару лет он принес команде много успехов. «Ливерпуль» в фантастической ситуации. Пусть так продолжается как можно дольше.

Сложно предсказывать, что произойдет в будущем. То, что я был хорошим игроком для «Ливерпуля» и провел там свою карьеру, не означает, что я следующий в очереди для того, чтобы стать тренером. Вы знаете, и я знаю, что в случае, если это место когда-то освободится, то возникнет огромная очередь из топ-тренеров. Я не уверен, что являюсь лучшим кандидатом», – сказал Джеррард.