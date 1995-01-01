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    Чалов: «Чемпионаты из топ-5 - мечта детства. Хочется работать, чтобы пришло больше предложений»

    Форвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, что он по-прежнему мечтает оказаться в европейском клубе.

    – Планы играть в Европе остаются?

    – Конечно. Контракт на это никак не повлияет (игрок продлил контракт до 2024 года – примечание «Бомбардира») – скорее, наоборот. То, что мне доверяют в ЦСКА – это ещe большая ответственность.

    – До сих пор многие считают, что Чалов всe ещe не отошeл от сорвавшегося перехода в АПЛ (в «Кристал Пэлас» летом 2019 года – примечание «Бомбардира»). У тебя это сидит в голове?

    – Нет, конечно. Меня это, наоборот, мотивирует. Экспертам нужно что-то обсуждать – пусть это делают. Хочется больше работать, чтобы в следующий раз пришло уже не одно предложение, а гораздо больше. Чемпионаты из топ-5 – мечта детства. Но давайте отталкиваться от того, что есть.

    – Как у тебя с английским? Ты ведь пост в инстаграме о продлении контракта сделал на двух языках.

    – Агент посоветовал постить на русском и на английском, чтобы международная аудитория меня тоже понимала. Для меня это не проблема. Разговорный английский у меня нормальный.

    С переговорами по деловым моментам уже сложнее. Но с ребятами в команде спокойно общаемся. В таком графике учу язык с помощью приложений в телефоне, стараюсь в полeте что-то отработать.

    Но лучший вариант – это общение, тем более сейчас у нас интернациональная команда, все дружные, примерно одного возраста.

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    Источник: «Чемпионат»

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