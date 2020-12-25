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    Клопп в обращении к фанатам напел рождественскую песню

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил с речью по случаю католического Рождества. Он рассказал, как встречал этот праздник в Германии.

    В начале выступления немец напел песню «Last Christmas», выпущенную в 1984 году британским поп-дуэтом Wham! Видео доступно ниже.

    • 27 декабря «Ливерпуль» в 15-м туре АПЛ сыграет с «Вест Бромвичем».
    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в таблице.
    • Клопп работает в Англии с 2015 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ливерпуля»

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19545

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Юрген, может к нам, в Спартак, годика на два. Это был бы Ураган!

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      Рейтинг: +1706

      Fusballer > DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      Это мечта, да))) Но Федун не соответствует запросам топ-тренеров.

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