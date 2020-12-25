Клопп в обращении к фанатам напел рождественскую песню

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил с речью по случаю католического Рождества. Он рассказал, как встречал этот праздник в Германии.
В начале выступления немец напел песню «Last Christmas», выпущенную в 1984 году британским поп-дуэтом Wham! Видео доступно ниже.
- 27 декабря «Ливерпуль» в 15-м туре АПЛ сыграет с «Вест Бромвичем».
- «Ливерпуль» с отрывом лидирует в таблице.
- Клопп работает в Англии с 2015 года.
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Источник: твиттер «Ливерпуля»