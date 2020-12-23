Классон: «Для меня главное событие 2020 года – победа над «Химками» со счетом 7:2»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон выбрал самое значимое событие года. Он назвал не выход в группу Лиги чемпионов.

– Главное событие старого года.

– Для меня главным событием стала победа над «Химками» со счетом 7:2. Тогда я впервые забил после травмы, сделав дубль, а до этого я не играл длительное время. В тот момент я испытал огромное счастье. Спасибо тем, кто помогал мне восстановиться после травмы.

В сезоне РПЛ Классон провел 14 матчей, забил 5 голов, сделал 3 результативные передачи.

Швед играет в России с 2017 года.

«Краснодар» идет в РПЛ 7-м.