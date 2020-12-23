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    Классон: «Для меня главное событие 2020 года – победа над «Химками» со счетом 7:2»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон выбрал самое значимое событие года. Он назвал не выход в группу Лиги чемпионов.

    – Главное событие старого года.

    – Для меня главным событием стала победа над «Химками» со счетом 7:2. Тогда я впервые забил после травмы, сделав дубль, а до этого я не играл длительное время. В тот момент я испытал огромное счастье. Спасибо тем, кто помогал мне восстановиться после травмы.

    • В сезоне РПЛ Классон провел 14 матчей, забил 5 голов, сделал 3 результативные передачи.
    • Швед играет в России с 2017 года.
    • «Краснодар» идет в РПЛ 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    23.12.2020 22:44
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