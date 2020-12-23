Агент тренера Морено – об интересе «Спартака»: «Мы контактируем»

Яго Рама Лопез, агент экс-тренера «Монако» и сборной Испании Роберта Морено, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к специалисту.

«Сейчас мы на связи с разными клубами и сборными. Мы слушаем всех, когда Роберту это интересно.

Если говорить о России, то мы с ними контактируем и контактировали в прошлом», – сказал агент.