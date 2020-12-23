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    Агент тренера Морено – об интересе «Спартака»: «Мы контактируем»

    Яго Рама Лопез, агент экс-тренера «Монако» и сборной Испании Роберта Морено, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к специалисту.

    «Сейчас мы на связи с разными клубами и сборными. Мы слушаем всех, когда Роберту это интересно.

    Если говорить о России, то мы с ними контактируем и контактировали в прошлом», – сказал агент.

    • Морено работал со сборной Испании с июня по ноябрь 2019 года в период отсутствия Луиса Энрике. Под его руководством испанцы квалифицировались на Евро-2020.
    • «Монако» Морено возглавлял с декабря 2019-го по июнь 2020-го. Летом он был уволен за неудовлетворительные результаты.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26182

      oyabun 4 минуты назад

      Кандидатура ни о чем.

      0
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      Рейтинг: +16549

      slavutiq70 7 минут назад

      И какие у него успехи с клубами ???не каких,,год в Монако и уволен,,,,опять стажёр мать его???

      3
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