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  • Агент тренера Морено – об интересе «Спартака»: «Мы контактируем»

Агент тренера Морено – об интересе «Спартака»: «Мы контактируем»

23 декабря 2020, 12:37
5

Яго Рама Лопез, агент экс-тренера «Монако» и сборной Испании Роберта Морено, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к специалисту.

«Сейчас мы на связи с разными клубами и сборными. Мы слушаем всех, когда Роберту это интересно.

Если говорить о России, то мы с ними контактируем и контактировали в прошлом», – сказал агент.

  • Морено работал со сборной Испании с июня по ноябрь 2019 года в период отсутствия Луиса Энрике. Под его руководством испанцы квалифицировались на Евро-2020.
  • «Монако» Морено возглавлял с декабря 2019-го по июнь 2020-го. Летом он был уволен за неудовлетворительные результаты.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Морено Роберт
Комментарии (5)
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slavа0508
1608718648
И какие у него успехи с клубами ???не каких,,год в Монако и уволен,,,,опять стажёр мать его???
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oyabun
1608718844
Кандидатура ни о чем.
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Иван Петров 1986
1608724103
Тесно контактируете ?
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zigbert
1608798759
Средний тренер, каких сотни в Европе.
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