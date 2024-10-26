Танасиевич назвал главную проблему «Зенита»

Бывший игрок «Динамо» Йован Танасиевич оценил ситуацию в «Зените».

– «Зенит» отстаeт на одно очко. К результатам вопросов мало. Но у некоторых есть претензии к стилю игры.

– Сергей Семак разберeтся и без нас. У него есть две-три схемы, которые он использует по ходу сезона. И тактически там всe выстроено грамотно. Структура есть.

Мне кажется, возникает вопрос только в мотивации, с этим возникают проблемы. У них сильный состав, они должны биться за чемпионство. Но для тренера это непросто – настроить лидеров на матчи с теми же аутсайдерами. Особенно после шести чемпионств.