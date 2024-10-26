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    Танасиевич назвал главную проблему «Зенита»

    Бывший игрок «Динамо» Йован Танасиевич оценил ситуацию в «Зените».

    – «Зенит» отстаeт на одно очко. К результатам вопросов мало. Но у некоторых есть претензии к стилю игры.

    Сергей Семак разберeтся и без нас. У него есть две-три схемы, которые он использует по ходу сезона. И тактически там всe выстроено грамотно. Структура есть.

    Мне кажется, возникает вопрос только в мотивации, с этим возникают проблемы. У них сильный состав, они должны биться за чемпионство. Но для тренера это непросто – настроить лидеров на матчи с теми же аутсайдерами. Особенно после шести чемпионств.

    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Завтра, 27 октября, команда в 13-м туре примет «Локомотив».
    • «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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