Буффона могут дисквалифицировать за богохульство в матче с «Пармой»

Итальянская федерация футбола начала расследование в отношении голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, пишет Football Italia.

Футболиста подозревают в богохульстве во время матча 13-го тура Серии А с «Пармой». Фраза, сказанная итальянцем, предположительно, была записана на аудио.

Если федерация найдет доказательства вины Буффона, ему грозит дисквалификация на один матч.