Буффона могут дисквалифицировать за богохульство в матче с «Пармой»

Итальянская федерация футбола начала расследование в отношении голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, пишет Football Italia.
Футболиста подозревают в богохульстве во время матча 13-го тура Серии А с «Пармой». Фраза, сказанная итальянцем, предположительно, была записана на аудио.
Если федерация найдет доказательства вины Буффона, ему грозит дисквалификация на один матч.
- «Ювентус» обыграл «Парму» со счетом 4:0. туринцы идут в Серии А на третьем месте.
- На прошлой неделе за богохульство дисквалифицировали полузащитника «Ромы» Бриана Кристанте.
Источник: Football Italia