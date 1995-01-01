Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Буффона могут дисквалифицировать за богохульство в матче с «Пармой»

    Итальянская федерация футбола начала расследование в отношении голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, пишет Football Italia.

    Футболиста подозревают в богохульстве во время матча 13-го тура Серии А с «Пармой». Фраза, сказанная итальянцем, предположительно, была записана на аудио.

    Если федерация найдет доказательства вины Буффона, ему грозит дисквалификация на один матч.

    • «Ювентус» обыграл «Парму» со счетом 4:0. туринцы идут в Серии А на третьем месте.
    • На прошлой неделе за богохульство дисквалифицировали полузащитника «Ромы» Бриана Кристанте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +144

      Лфшт 16 минут назад

      С каких это пор вера в бога регулируется хоть каким любо законодательством ? Это дело лично каждого. Всё равно что сказать всем что не любишь печенье.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5632

      Viper for CSKA 1 час назад

      А мракобесие, оказывается, не только у нас в чести. Ну хоть не за оскорбление чувств верующих наказывают.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81571
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru