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    Два игрока «Зальцбурга» провалили допинг-тест УЕФА. Оба футболиста играли с «Локомотивом» в ЛЧ

    Полузащитник Мохамед Камара и нападающий Секу Койта провалили допинг-тест УЕФА, сообщается на сайте «Зальцбурга».

    «У Камары и Койты найдены были следы вещества, которое является ключевым ингредиентом препарата, принимаемого для борьбы с высотной болезнью. Оба игрока заявляют, что получили препарат от медицинского персонала сборной Мали перед выездным матчем в Намибии. «Зальцбург» сделает все, в сотрудничестве с УЕФА и соответствующими органами, для получения полной картины событий в Мали. Камара и Койта будут тренироваться с командой весной и получат полную поддержку со стороны клуба», – говорится в сообщении.

    • «Зальцбург» был соперником «Локомотива» по группе Лиги чемпионов. Камара и Койта принимали участие в обоих матчах с московской командой.

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    Источник: Официальный сайт «Зальцбурга»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      _-G-F-_ 15 минут назад

      Теперь смотрим, что будет происходить! Если бы нашли у Локо, то дисквал бы словили 100%. Что-то мне подсказывает, что строгие принципы борьбы с допингом тут работать не будут. Ну нашли и нашли ....

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