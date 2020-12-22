Два игрока «Зальцбурга» провалили допинг-тест УЕФА. Оба футболиста играли с «Локомотивом» в ЛЧ

Полузащитник Мохамед Камара и нападающий Секу Койта провалили допинг-тест УЕФА, сообщается на сайте «Зальцбурга».

«У Камары и Койты найдены были следы вещества, которое является ключевым ингредиентом препарата, принимаемого для борьбы с высотной болезнью. Оба игрока заявляют, что получили препарат от медицинского персонала сборной Мали перед выездным матчем в Намибии. «Зальцбург» сделает все, в сотрудничестве с УЕФА и соответствующими органами, для получения полной картины событий в Мали. Камара и Койта будут тренироваться с командой весной и получат полную поддержку со стороны клуба», – говорится в сообщении.