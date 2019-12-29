Два игрока «Зальцбурга» провалили допинг-тест УЕФА. Оба футболиста играли с «Локомотивом» в ЛЧ

Теперь смотрим, что будет происходить! Если бы нашли у Локо, то дисквал бы словили 100%. Что-то мне подсказывает, что строгие принципы борьбы с допингом тут работать не будут. Ну нашли и нашли ....
Полузащитник Мохамед Камара и нападающий Секу Койта провалили допинг-тест УЕФА, сообщается на сайте «Зальцбурга».
«У Камары и Койты найдены были следы вещества, которое является ключевым ингредиентом препарата, принимаемого для борьбы с высотной болезнью. Оба игрока заявляют, что получили препарат от медицинского персонала сборной Мали перед выездным матчем в Намибии. «Зальцбург» сделает все, в сотрудничестве с УЕФА и соответствующими органами, для получения полной картины событий в Мали. Камара и Койта будут тренироваться с командой весной и получат полную поддержку со стороны клуба», – говорится в сообщении.
- «Зальцбург» был соперником «Локомотива» по группе Лиги чемпионов. Камара и Койта принимали участие в обоих матчах с московской командой.