Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Два игрока «Зальцбурга» провалили допинг-тест УЕФА. Оба футболиста играли с «Локомотивом» в ЛЧ

Два игрока «Зальцбурга» провалили допинг-тест УЕФА. Оба футболиста играли с «Локомотивом» в ЛЧ

22 декабря 2020, 18:30
4

Полузащитник Мохамед Камара и нападающий Секу Койта провалили допинг-тест УЕФА, сообщается на сайте «Зальцбурга».

«У Камары и Койты найдены были следы вещества, которое является ключевым ингредиентом препарата, принимаемого для борьбы с высотной болезнью. Оба игрока заявляют, что получили препарат от медицинского персонала сборной Мали перед выездным матчем в Намибии. «Зальцбург» сделает все, в сотрудничестве с УЕФА и соответствующими органами, для получения полной картины событий в Мали. Камара и Койта будут тренироваться с командой весной и получат полную поддержку со стороны клуба», – говорится в сообщении.

  • «Зальцбург» был соперником «Локомотива» по группе Лиги чемпионов. Камара и Койта принимали участие в обоих матчах с московской командой.

Источник: Официальный сайт «Зальцбурга»
Австрия. Бундеслига Лига чемпионов Зальцбург Мали Койта Секу
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
_-G-F-_
1608652763
Теперь смотрим, что будет происходить! Если бы нашли у Локо, то дисквал бы словили 100%. Что-то мне подсказывает, что строгие принципы борьбы с допингом тут работать не будут. Ну нашли и нашли ....
Ответить
Хейтер Аларм
1608655536
Ред булла перепили
Ответить
Mister_Tomsk
1608656344
а не припишут ли по 3 очка локо?
Ответить
Alec7183
1608707003
Игроков дисквалифицировать, с клуба снять по 1 очку с каждого матча где играли.
Ответить
Главные новости
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
00:12
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
35
Все новости
Все новости
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
23 августа
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский игрок забил гол в Кубке Австрии, Худяков сыграл на ноль в 3-м матче подряд
27 июля
1
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
ФотоРоссийский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
Мостовой выявил нефутбольного человека в 1/16 ЧМ-2026
2 июля
5
ЧМ-2026. Австрия Рангника добыла победу над дебютантом Иорданией (3:1)
17 июня
3
Рангник во время ЧМ-2026 продлил контракт со своей сборной
13 июня
1
Назван самый высокий участник ЧМ-2026
7 июня
2
«Реал» объявил об уходе защитника
22 мая
Состав Австрии на ЧМ-2026
18 мая
Австрийский клуб стал чемпионом спустя 61 год, россиянин помог своей команде попасть в ЛЧ
18 мая
ФотоДортмундская «Боруссия» купила защитника за 19,5 миллиона
12 мая
Худяков рассказал, чем его удивила Австрия: «Это недешевая страна»
7 мая
2
Худяков ответил на предложение «Спартака»
7 мая
10
Выступающий в Европе российский вратарь едва не разбился насмерть
7 мая
1
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Генич двумя словами отреагировал на гибель Маннингера
16 апреля
Погиб экс-вратарь «Арсенала» и «Юве» Маннингер
16 апреля
5
Последний вратарь-легионер покинет РПЛ
10 апреля
В «Штурме» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Худякову
8 апреля
2
Агент Худякова высказался об интересе «Спартака»
6 апреля
«Спартак» заинтересовался вратарем «Штурма»
6 апреля
27
Австрийская футболистка погибла в 20 лет
27 марта
1
Российский футболист – о ценах в Австрии: «В России пока ещe дешевле»
23 февраля
10
Экс-директор «Спартака» и «Локомотива» Цорн нашел работу в европейском клубе
27 января
1
«Ливерпуль» договорился о переходе игрока с русскими корнями
26 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+