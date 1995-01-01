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    Глебов: «Забил, отдал – Карпин скажет: «Повезло». Когда махнешь мимо мяча, назовет корягой»

    Полузащитник «Ростова» и молодежной сборной России Данил Глебов рассказал об общении с главным тренером ростовчан Валерий Карпин.

    «Карпин – мотиватор? Есть у него такая фишка. Например, игрок забил, отдал, сделал какое-то хорошее действие на поле, он скажет: «Случайно. Повезло». После этих слов хочется доказать ему, что все это не везение, не случайность – что можешь так и два, и три раза сделать.

    Если на тренировке кто-то смешно упал, может этот момент включить на теории и всем поднять настроение с утра. Когда махнешь мимо мяча, назовет тебя корягой или кривоногим. Это его фирменные шуточки», – сказал Глебов.

    • Глебов в этом сезоне провел в РПЛ 15 матчей, забил гол и отдал два ассиста.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: -859

      Аденн 4 минуты назад

      бомжацкая каравайка апосля игры с сербами тоже там чего кричал, что не случайно забил, что еще так могет, а вона как, не могет оказывается. Видимо там другие мотиваторы, типа дЗюпы.

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      Рейтинг: +41442

      MaxRnD 16 минут назад

      Георгич вроде как бы и шутит, но от истины при этом не сильно далёк

      0
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      Рейтинг: +269

      cevin cigan 24 минуты назад

      Георгиевич ещё тот троль!!!

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