Глебов: «Забил, отдал – Карпин скажет: «Повезло». Когда махнешь мимо мяча, назовет корягой»

Полузащитник «Ростова» и молодежной сборной России Данил Глебов рассказал об общении с главным тренером ростовчан Валерий Карпин.

«Карпин – мотиватор? Есть у него такая фишка. Например, игрок забил, отдал, сделал какое-то хорошее действие на поле, он скажет: «Случайно. Повезло». После этих слов хочется доказать ему, что все это не везение, не случайность – что можешь так и два, и три раза сделать.

Если на тренировке кто-то смешно упал, может этот момент включить на теории и всем поднять настроение с утра. Когда махнешь мимо мяча, назовет тебя корягой или кривоногим. Это его фирменные шуточки», – сказал Глебов.