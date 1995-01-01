Глебов: «Забил, отдал – Карпин скажет: «Повезло». Когда махнешь мимо мяча, назовет корягой»

бомжацкая каравайка апосля игры с сербами тоже там чего кричал, что не случайно забил, что еще так могет, а вона как, не могет оказывается. Видимо там другие мотиваторы, типа дЗюпы.
Полузащитник «Ростова» и молодежной сборной России Данил Глебов рассказал об общении с главным тренером ростовчан Валерий Карпин.
«Карпин – мотиватор? Есть у него такая фишка. Например, игрок забил, отдал, сделал какое-то хорошее действие на поле, он скажет: «Случайно. Повезло». После этих слов хочется доказать ему, что все это не везение, не случайность – что можешь так и два, и три раза сделать.
Если на тренировке кто-то смешно упал, может этот момент включить на теории и всем поднять настроение с утра. Когда махнешь мимо мяча, назовет тебя корягой или кривоногим. Это его фирменные шуточки», – сказал Глебов.
- Глебов в этом сезоне провел в РПЛ 15 матчей, забил гол и отдал два ассиста.