Okdiario: Гвардиоле придется выбрать между подписанием Месси и трех новых игроков

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси более близок к переходу в «ПСЖ», чем в «Манчестер Сити», сообщает Okdiario.

Владельцы «Сити» сообщили главному тренеру Хосепу Гвардиоле, что клуб сможет подписать либо одного Месси, либо трех новых футболистов. Кроме того, в «Сити» сомневаются в эффективности Месси в этом сезоне.