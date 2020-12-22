Okdiario: Гвардиоле придется выбрать между подписанием Месси и трех новых игроков

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси более близок к переходу в «ПСЖ», чем в «Манчестер Сити», сообщает Okdiario.
Владельцы «Сити» сообщили главному тренеру Хосепу Гвардиоле, что клуб сможет подписать либо одного Месси, либо трех новых футболистов. Кроме того, в «Сити» сомневаются в эффективности Месси в этом сезоне.
- ESPN сообщал, что аргентинец пока не принял окончательное решение об уходе из клуба. 33-летний футболист хочет дождаться результатов выборов президента, запланированных на 24 января.
- Контракт форварда с каталонцами истекает в июне, и уже с января он имеет право вести переговоры с другими клубами.
Источник: Okdiario
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