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    Okdiario: Гвардиоле придется выбрать между подписанием Месси и трех новых игроков

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси более близок к переходу в «ПСЖ», чем в «Манчестер Сити», сообщает Okdiario.

    Владельцы «Сити» сообщили главному тренеру Хосепу Гвардиоле, что клуб сможет подписать либо одного Месси, либо трех новых футболистов. Кроме того, в «Сити» сомневаются в эффективности Месси в этом сезоне.

    • ESPN сообщал, что аргентинец пока не принял окончательное решение об уходе из клуба. 33-летний футболист хочет дождаться результатов выборов президента, запланированных на 24 января.
    • Контракт форварда с каталонцами истекает в июне, и уже с января он имеет право вести переговоры с другими клубами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Okdiario

    Okdiario - испанское интернет-издание, основанная в сентябре 2015 года журналистом Эдуардо Индой, который до этого работал заместителем редактора газеты El Mundo.

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