Аршавин: «У Гасперини конфликт с Гомесом. Возможно, освобождает место для Миранчука»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук получает недостаточное количество игрового времени.

«Я бы назвал это адаптацией к стране, к команде, к футболу. Я не думаю, что сейчас многое зависит от него. Тренер должен встроить его в игру команды, потому что «Аталанта» как раз славится своим командным футболом.

Мы знаем, что Джан Пьеро Гасперини знает качества Миранчука. Сейчас у Гасперини конфликт с одним из игроков (Алехандро Гомес – прим. «Бомбардира»)... Возможно, он освобождает место для Алексея.

За время в команде он уже успел забить голы. Думаю, это ему помогает психологически», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Миранчук появлялся в заявке команды на 11 встреч, но ни разу не выходил в стартовом составе.

«Аталанта» идет на седьмом месте в Серии А.

Гасперини: «Очень доволен Миранчуком. С ним у нас появилось больше вариантов состава»