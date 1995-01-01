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    Аршавин: «У Гасперини конфликт с Гомесом. Возможно, освобождает место для Миранчука»

    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин объяснил, почему хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук получает недостаточное количество игрового времени.

    «Я бы назвал это адаптацией к стране, к команде, к футболу. Я не думаю, что сейчас многое зависит от него. Тренер должен встроить его в игру команды, потому что «Аталанта» как раз славится своим командным футболом.

    Мы знаем, что Джан Пьеро Гасперини знает качества Миранчука. Сейчас у Гасперини конфликт с одним из игроков (Алехандро Гомес – прим. «Бомбардира»)... Возможно, он освобождает место для Алексея.

    За время в команде он уже успел забить голы. Думаю, это ему помогает психологически», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    • Миранчук появлялся в заявке команды на 11 встреч, но ни разу не выходил в стартовом составе.
    • «Аталанта» идет на седьмом месте в Серии А.

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    Источник: «Матч ТВ»

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