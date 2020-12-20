Гасперини: «Очень доволен Миранчуком. С ним у нас появилось больше вариантов состава»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отметил игру Алексея Миранчука в матче 13-го тура Серии А с «Ромой» (4:1). Российский полузащитник появился на поле на 81-й минуте.

«Я очень доволен Малиновским и Миранчуком, который до вторника еще был изолирован от команды из-за коронавируса. У нас появилось больше вариантов состава, это поможет нам добиться больших успехов», – цитирует Гасперини Football Italia.