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    Гасперини: «Очень доволен Миранчуком. С ним у нас появилось больше вариантов состава»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отметил игру Алексея Миранчука в матче 13-го тура Серии А с «Ромой» (4:1). Российский полузащитник появился на поле на 81-й минуте.

    «Я очень доволен Малиновским и Миранчуком, который до вторника еще был изолирован от команды из-за коронавируса. У нас появилось больше вариантов состава, это поможет нам добиться больших успехов», – цитирует Гасперини Football Italia.

    • Миранчук появлялся в заявке команды на 11 встреч, но ни разу не выходил в стартовом составе.
    • «Аталанта» идет на седьмом месте в Серии А.

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    Источник: Football Italia

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