«Краснодар» выйдет из отпуска 13 января и проведет сборы в ОАЭ и Испании

Стало известно расписание «Краснодара» на зиму. Команда перед весенней частью сезона проведет два сбора.

«Отдыхать этой зимой команда будет 26 дней.

13 января 2021 года «быки» вновь соберутся в Краснодаре, а на следующий день отправятся на первый из двух подготовительных сборов. Он состоится в Объединенных Арабских Эмиратах с 14 по 27 января. Второй сбор черно-зеленые проведут в испанской Марбелье с 31 января по 11 февраля», – сообщила пресс-служба.