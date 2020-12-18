«Краснодар» выйдет из отпуска 13 января и проведет сборы в ОАЭ и Испании

Стало известно расписание «Краснодара» на зиму. Команда перед весенней частью сезона проведет два сбора.
«Отдыхать этой зимой команда будет 26 дней.
13 января 2021 года «быки» вновь соберутся в Краснодаре, а на следующий день отправятся на первый из двух подготовительных сборов. Он состоится в Объединенных Арабских Эмиратах с 14 по 27 января. Второй сбор черно-зеленые проведут в испанской Марбелье с 31 января по 11 февраля», – сообщила пресс-служба.
- 18 февраля «Краснодар» в рамках Лиги Европы примет хорватское «Динамо».
- «Краснодар» – единственный российский участник плей-офф еврокубков.
- В РПЛ команда идет 7-й.
Источник: официальный сайт «Краснодара»