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    Уткин: «Гончаренко – большой ребенок, который начинает быковать, как только что-то не получается»

    Видеоблогер Василий Уткин на своем ютуб-канале сравнил главных тренеров Доменико Тедеско и Виктора Гончаренко. В обоих журналист видит детские черты.

    «Одним из самых обсуждаемых моих тезисов когда-то была моя фраза, что Тедеско всяко лучше Гончаренко. Тут же посыпались вопросы – а чем же, собственно говоря, лучше? Я сейчас могу точно ответить, чем лучше. Тедеско правильнее пишет свою фамилию на русском языке.

    А ещe, как ни странно, они похожи. Я бы и того, и другого сравнил с большим ребeнком. Почему Тедеско – наверное, понятно. Просто они разные дети, понимаете. Вот Гончаренко – это большой ребeнок, который, как только у него получается что-то не так, начинает быковать. Это довольно утомительно для окружающих, но для ребeнка это понятно, это тоже проявление непосредственности. А Тедеско – он вот такой ранимый, вспыльчивый», – сказал Уткин.

    • ЦСКА Гончаренко идет в РПЛ 2-м.
    • «Спартак» идет строчкой ниже.
    • Тедеско решил не продлевать контракт со «Спартаком», истекающий летом.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9

      lxoex3848 1 час назад

      Очень хочу секса, с предложениями писать в приват!---- http://nah.uy/meseko

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      Рейтинг: +9703

      paracetamol 1 час назад

      Он хотел сказать - психовать. Но что Уткин - п и д о р, согласен.

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      Рейтинг: +7496

      alp 2 часа назад

      уткин - п и д о р

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      Рейтинг: +3994

      Cleaner 2 часа назад

      Быковать - это сваливать в Минск после поражений?.. Гончаренко, давай ДОСВИДАНИЯ!!!

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      Рейтинг: +14644

      vladimir-7 > Cleaner 1 час назад

      Хоть напиши правильно.

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      Рейтинг: +1974

      ALEX ML 2 часа назад

      Надо бы рубрику - новости от УТКИНА. Сразу понятно, что за новости

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      Рейтинг: +2991

      erma 4 часа назад

      Слава богу, Уткин не быкует - он чрезмерно большой ребенок, может нечаянно на кого-нибудь наступить.

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