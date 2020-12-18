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  • Уткин: «Гончаренко – большой ребенок, который начинает быковать, как только что-то не получается»

Уткин: «Гончаренко – большой ребенок, который начинает быковать, как только что-то не получается»

18 декабря 2020, 19:27
8

Видеоблогер Василий Уткин на своем ютуб-канале сравнил главных тренеров Доменико Тедеско и Виктора Гончаренко. В обоих журналист видит детские черты.

«Одним из самых обсуждаемых моих тезисов когда-то была моя фраза, что Тедеско всяко лучше Гончаренко. Тут же посыпались вопросы – а чем же, собственно говоря, лучше? Я сейчас могу точно ответить, чем лучше. Тедеско правильнее пишет свою фамилию на русском языке.

А ещe, как ни странно, они похожи. Я бы и того, и другого сравнил с большим ребeнком. Почему Тедеско – наверное, понятно. Просто они разные дети, понимаете. Вот Гончаренко – это большой ребeнок, который, как только у него получается что-то не так, начинает быковать. Это довольно утомительно для окружающих, но для ребeнка это понятно, это тоже проявление непосредственности. А Тедеско – он вот такой ранимый, вспыльчивый», – сказал Уткин.

  • ЦСКА Гончаренко идет в РПЛ 2-м.
  • «Спартак» идет строчкой ниже.
  • Тедеско решил не продлевать контракт со «Спартаком», истекающий летом.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Гончаренко Виктор Уткин Василий
Комментарии (8)
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erma
1608310131
Слава богу, Уткин не быкует - он чрезмерно большой ребенок, может нечаянно на кого-нибудь наступить.
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ALEX ML
1608314747
Надо бы рубрику - новости от УТКИНА. Сразу понятно, что за новости
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alp
1608316110
уткин - п и д о р
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paracetamol
1608318511
Он хотел сказать - психовать. Но что Уткин - п и д о р, согласен.
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Niko
1608330828
Вася в образе...
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hunta
1608391523
Ну, если Гончаренко - "быкует", то Уткин - "свинеет" (именно - не "кабанеет).
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