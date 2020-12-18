Уткин: «Гончаренко – большой ребенок, который начинает быковать, как только что-то не получается»

Видеоблогер Василий Уткин на своем ютуб-канале сравнил главных тренеров Доменико Тедеско и Виктора Гончаренко. В обоих журналист видит детские черты.

«Одним из самых обсуждаемых моих тезисов когда-то была моя фраза, что Тедеско всяко лучше Гончаренко. Тут же посыпались вопросы – а чем же, собственно говоря, лучше? Я сейчас могу точно ответить, чем лучше. Тедеско правильнее пишет свою фамилию на русском языке.

А ещe, как ни странно, они похожи. Я бы и того, и другого сравнил с большим ребeнком. Почему Тедеско – наверное, понятно. Просто они разные дети, понимаете. Вот Гончаренко – это большой ребeнок, который, как только у него получается что-то не так, начинает быковать. Это довольно утомительно для окружающих, но для ребeнка это понятно, это тоже проявление непосредственности. А Тедеско – он вот такой ранимый, вспыльчивый», – сказал Уткин.