«Арсенал» – «Саутгемптон»: лондонцы ни разу не проиграли в очных домашних матчах АПЛ

В 21:00 по Москве начнется матч 13-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Саутгемптоном». Лондонцы ни разу не уступили сопернику дома в рамках турнира.
Всего команды в Лондоне сыграли 21 раз (15 побед «Арсенала» и шесть ничьих). Это самая длинная домашняя беспроигрышная серия против одной команды в истории турнира.
- «Саутгемптон» в случае победы может возглавить таблицу АПЛ.
- «Арсенал», если победит, может подняться на 14-е место.
- В прошлом сезоне команды на «Эмирейтс» сыграли 2:2.
Источник: Бомбардир.ру