«Арсенал» – «Саутгемптон»: лондонцы ни разу не проиграли в очных домашних матчах АПЛ

В 21:00 по Москве начнется матч 13-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Саутгемптоном». Лондонцы ни разу не уступили сопернику дома в рамках турнира.

Всего команды в Лондоне сыграли 21 раз (15 побед «Арсенала» и шесть ничьих). Это самая длинная домашняя беспроигрышная серия против одной команды в истории турнира.